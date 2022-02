Ricky Merino comparte los primeros segundos de ‘Donde quiera que estés’: un tema dedicado a su padre

Ricky Merino es un artista 360, como diría Paquita Salas. Lo conocimos hace cinco años en Operación Triunfo 2017 y, aunque fue uno de los primeros concursantes en salir de la academia, el mallorquín ha sabido ganarse su espacio en la industria del entretenimiento. Lo mismo lo vemos encima de un escenario cantando que actuando (ha formado parte del reparto de la obra de teatro Ghost). Además, también hemos visto su faceta de presentador en programas como ¡A Cantar! o en Language of love.

En cuanto a sus redes sociales, Ricky siempre se ha compartido con sus seguidores y seguidoras todo tipo de publicaciones, mostrando algunos de los aspectos de su vida. Este jueves, 10 de febrero, el artista ha compartido un precioso post dedicado a su padre.

El cantante lo perdió hace unos años y por el día de su cumpleaños ha querido rendirle un pequeño homenaje en su cuenta de Instagram. Ricky ha compartido una bonita foto de su infancia, donde lo vemos siendo un niño.

Con una actitud divertida, la versión mini de Merino le pasa el brazo por encima a su padre para hacerle unos cuernos con las manos. El padre, por su parte, sonríe a cámara.

Una canción muy especial

Junto a la foto, Ricky ha compartido una de las canciones más especiales de su carrera: un tema dedicado a su padre. El artista ha compartido los primeros segundos de esta canción. Se trata de una preciosa balada donde el artista nos pone la piel de gallina con su letra:

“Busco tu mirada, quiero hablarte, pero no estás. Ha pasado el tiempo, he crecido, ya no soy igual. Aquel niño que dejaste marchar, al que tanto tú quisiste cuidar. Dónde quiera que estés, hoy te llevo en mi voz y con ella decirte que soy tan feliz”

Aunque de momento no sabemos cuándo terminará la canción, todo apunta a que no tendremos que esperar mucho para poder escuchar esta bonita canción. Aunque primero tendrá que encontrar fuerzas para poder terminarla.

Junto al post, Ricky ha compartido las siguientes palabras: “Te fuiste muy cerca del día de tu cumpleaños pero prefiero recordarte por la fecha en la que naciste que por la que te marchaste. Feliz cumpleaños papá. Algún día, cuando esté preparado, te acabaré esta canción”