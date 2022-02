Manuel Carrasco logra ponerle música a los motivos que provocan una ruptura en ‘Fue’: ¡Aquí vídeo y letra!

Fue porque no ardes que no te veo

Fue montar el drama al tinte del pelo

Fue que no me sale y tú no te atreves

Fue el final de mierda de aquella serie

Fue la gata cómplice en el tejado

Fue yo no te araño si me haces caso

Fue la risa plena de aquella foto

Fue que al repetirla ya éramos otros

Y fue

Lo que te debo y lo que me debes

Y fue

Combate en uno en cuatro paredes

Fue sentirme solo estando contigo

Fueron los disparos sin un motivo

Fue la herida abierta sin un consuelo

Fue ya no me mates con un te quiero

Fue ya no te importo lo suficiente

Fue me estoy muriendo ¿A mi quién me entiende?

Fue el silencio a gritos del dormitorio

Fue la vida idílica de los otros

Fue el número opuesto en aquel bolsillo

Fue al principio el juego de aquellos niños

Fue la risa tonta de los amantes

Ojalá pudiera ser como antes

Fue que en la terraza tomando el sol

Se cubrió de hielo mi corazón

Fue que mi guitarra también sabía

Que si te nombraba a mí me dolía

Y fue

Creer que el tiempo lo arreglaría

Y fue

Porque ante todo yo te quería

Fue sentirme solo estando contigo

Fueron los disparos sin un motivo

Fue la herida abierta sin un consuelo

Fue ya no me mates con un te quiero

Fue ya no te importo lo suficiente

Fue me estoy muriendo ¿A mi quién me entiende?

Fue el silencio a gritos del dormitorio

Fue la vida idílica de los otros

Fueron firmar besos sin un contrato (Fue)

Fueron las mentiras en los zapatos (Fue)

Fue que el oleaje que en su deriva (Fue)

Por más que no quiera rompe en la orilla

Y fue que no podía y quería serlo

Y fue que tú sentías que estaba muerto

Y fue que si soñando abría las alas

Era porque en el sueño tú siempre estabas

Fue la botella abierta cerrando heridas

Fue beber de tus labios la vida misma

Fue los dos en el coche sin un destino

Tratando de encontrarnos por el camino

Fue sentirme solo estando contigo

Fueron los disparos sin un motivo

Fue la herida abierta sin un consuelo

Fue ya no me mates con un te quiero

Fue ya no te importo lo suficiente

Fue me estoy muriendo ¿A mi quien me entiende?

Fue el silencio a gritos del dormitorio

Fue la vida idílica de los otros

Y fue

Y fue

Y fue

Larara, larara, larara

Y fue

Y fue,

y fue,

y fue

Y fue

Larara, larara, larara

Fue sentirme solo estando contigo