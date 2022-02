Maxi Iglesias: “Que no se nos olvide que estamos aquí para entretener”

Hemos visto crecer delante de nuestras narices a Maxi Iglesias (Madrid, 1991). Toda una generación forró sus carpetas del instituto con su rostro. Y es que el personaje de Cabano en Física o Química lo convirtió en toda una estrella nacional. Lejos de quedarse estancado, una vez que se fue de la serie, su trayectoria profesional no dejó de crecer.

Los protegidos, Ingobernable, Velvet, A pesar de todo, Al final del camino…son solo algunos de los títulos donde lo hemos podido ver. Ahora, con 30 años, Maxi continúa siendo una de las grandes estrellas de nuestra ficción. En los últimos años, el madrileño ha protagonizado dos fenómenos televisivos: Valeria y La cocinera de Castamar.

Pero no son los únicos títulos donde lo hemos podido ver. Este mismo viernes, 11 de febrero, Netflix estrena la segunda temporada de Toy Boy. La ficción producida por Plano a Plano para Atresmedia se convirtió en un auténtico boom en 2020 gracias a su emisión en Netflix. Al igual que ocurrió con La casa de papel, la serie de Antena 3 vivió una segunda vida en la plataforma de streaming, llegando a millones de hogares. ¿Y quién está en esta segunda tanda de episodios? ¡Efectivamente! Nuestro querido Maxi.

Maxi Iglesias da vida a Darío, un chico que acaba de salir de la cárcel y que hará todo lo que está en su mano para sobrevivir. Para que nos cuente todos los secretos de este personaje, sus próximos proyectos y su relación con la música, Maxi nos concede una entrevista.

Pregunta (P): ¿Qué tal Maxi? ¿Nervios de ver cómo reacciona el público internacional a la nueva temporada de Toy Boy?

Maxi Iglesias (M): Bueno, hay muchas ganas. Quiero que vaya bien. Creo que es una serie que se lo merece ya que plantea algo distinto y original en nuestra ficción. El público internacional se dio cuenta de ello, a pesar de que había salido ya en España. Esta es una de las grandes ventajas que nos dan las plataformas. Ojalá que se repita con esta segunda temporada en la que tengo la suerte de estar. Yo tengo una pequeña aportación. Si llegan a verme en el sexto capítulo es muy buena señal.

P: ¿Cómo te ha recibido el equipo de la serie?

M: Bien. Siempre me gusta buscar retos y tener objetivos diferentes en los proyectos que hago. Uno de los retos de Toy Boy era encontrar ese matiz y ese color dentro de la serie. No quería que chirriase. Creo que el personaje de Darío da para eso y para mucho más. Después de mucho trabajo con el equipo de guion dimos con momentos claves para que el personaje fuese diferente.

P: ¿Crees que puede aparecer en una posible tercera temporada?

M: Yo el personaje lo hice con un background muy potente que da para enseñar más. Si la serie funciona y el público quiere, a mí me encantaría. Confío en que la serie vaya bien y que Darío pueda seguir aportando su granito de arena.

P: Quiero conocer mejor a tu personaje, ¿termina bailando como algunos de los protagonistas de la serie?

M: No te puedo contar mucho, pero tampoco quiero desvelar por la gente que no la ha visto. Lo que te puedo decir es que es una persona que tomó malas decisiones en su momento y cuando sale de la cárcel las sigue tomando. Al final, su amistad hace que se ponga de camarero o se tenga que poner a bailar para conseguir las cosas que quiere. Darío es una persona que tiene el objetivo claro de hacer las cosas a su manera. A veces toma malas decisiones, pero él se aferra mucho a eso. Esto va a hacer que lo veamos en circunstancias que él es el primer sorprendido de verse ahí. Hace todo lo posible para ir hacia adelante. Es algo que aprendió en la cárcel.

P: ¿Cómo trabajaste el personaje? ¿Viste alguna ficción o leíste algo sobre personas que se reintegran en la sociedad tras una temporada en la cárcel?

M: Estuve viendo varios documentales de gente que estaba en la cárcel y que sigue en ella. También hay un programa de gente que se reinserta en la sociedad y que muestra cómo van buscando esa nueva vida. Haciendo un combinado de esto y de ficciones de nuevas oportunidades.

P: ¿Y para la parte del baile?

M: La verdad es que cuando salió Toy Boy fue un producto que me pareció muy valiente. Quería mostrar algo diferente, que en España todavía no se había visto. Hay muchas ficciones que hemos podido ver de chicos que se han tenido que juntar por problemas. Veáse Full Monty o Magic Mike. Recuerdo que cuando se estrenó en Netflix estaba en Argentina. Cuando volví, que empezó el confinamiento, lo primero que hice fue verme Toy Boy en mi televisión. La vi con mucho cariño ya que era una serie española de una productora (Plano a plano) que conozco bien. Ha conseguido una vez más estar número 1 en Netflix a nivel internacional. Cuando me ofrecieron estar en la segunda lo valoré mucho, porque quería hacer algo diferente en la serie y poner mi aportación.

P: Esta serie refleja el sexo sin tapujos. Al final llevas quince años trabajando como actor, ¿crees que ahora hay menos miedo de hablar de sexo en televisión española y han cambiado las cosas?

M: Lo veo muy pasional. Tenemos que enseñar nuestras pasiones al resto del mundo ahora que están los focos puestos en nosotros. Con esto no digo que solo tengamos que hacer ficción donde principalmente haya escenas de carácter erótico. No nos lo podemos quitar.

P: Me has comentado Maxi que te fijaste que Toy Boy estaba entre las cosas más vistas de Netflix. Quiero saber si te has fijado en que en el top ahora mismo está lleno de telenovelas colombianas. ¿Te has enganchado a alguna?

M: He visto mucho porque cuando he ido a México o Colombia por trabajo me gusta ver lo que se está haciendo en la televisión local. Al final, teniendo tiempo, me permito ver el primer capítulo de Café con aroma de mujer. O veo con mi madre Mi hija. Al final tienes que prestar atención a lo que le gusta a los espectadores y lo que demandan. Una cosa es la que tú quieras como espectador y otra es lo que la gente pide.

P: ¿Y te verías en una telenovela?

M: Yo por tiempo y por gustos, no me he enganchado nunca. Pero entiendo perfectamente lo que generan y la línea en la que trabajan para conseguir eso. Que no se nos olvide que estamos aquí para entretener y que hay muchísimos tipos de espectadores. Por eso tienen que existir todo tipo de géneros.

Maxi Iglesias y la música

P: He visto que estuviste hace poco con nuestro compañero DJ Nano, ¿hablasteis de música?

M: La verdad es que soy muy amigo de Nano desde hace años. Fan absoluto de su música y de su manera de conectar con su público. Quedamos normalmente. Justo el otro día quedamos porque quería ir al estudio a grabar una cosa. Estoy preparando un personaje para un proyecto nuevo. Hablamos de música. Le enseño cosas, él me manda canciones… Siempre que puedo voy a sus shows. Tenemos muy buena relación.

P: ¿Y nunca te has animado a sacar algo de música con él?

M: Nos hemos dicho muchas cosas, te lo puedo asegurar (risas). Nos juntamos y estamos todo el rato diciendo cosas.

P: Pero eso de ponerse delante de un micro a cantar son palabras mayores, ¿no?

M: No, yo no.

P: ¿Qué tipo de música sueles tener en tu playlist? ¿Las últimas canciones que más hasyas escuchado?

M: Escucho un poco de todo, la verdad. Una de mis aplicaciones favoritas es Shazam. Cada vez que escucho algo interesante de una película o de una serie se me guarda en mi lista. Intento estar un poco al corriente de las canciones nuevas que van saliendo. También escucho mucho pop rock de los ochenta, noventa y dos mil. Ahora con Dua Lipa y Elton John a tope.

Sobre el momento de Úrsula Corberó en Jimmy Fallon

P: Por último, no sé si pudiste ver a tu compañera de Física o Química (Úrsula Coberó) charlando con Jimmy Fallon. Si toda España sintió orgullo, me gustaría saber qué se te pasó a ti por la cabeza.

M: Estuvimos hablando el día de antes. Le deseé mucha suerte y que estuviese tranquila. Estuve feliz. Le dije lo orgulloso que estaba de ella. Al día siguiente me contó cómo había ido todo. Estoy muy contento. La verdad es que me gusta apoyar a todos mis compañeros, independientemente del alcance mediático que puedan tener. Hay muchos compañeros que no tienen tanta visibilidad y hacen cosas muy buenas. En este caso, Ursu es más conocida, pero también quería decirle lo orgulloso que estoy de ella y que lo disfrute. Estoy muy feliz.

P: Para terminar, me gustaría saber cuándo se estrena la tercera temporada de Valeria.

M: Pues es la pregunta que más veces me han hecho últimamente. Lo que siempre contesto es que primero hay que grabarla.

P: ¿Estás preparado para despedirte del personaje de Víctor?

M: Al final se me dan bien las despedidas. Tengo mucho cariño por los personajes que hago, pero todo son etapas. Hay que ir cerrándolas. Siempre hay que estar preparado para despedirse. En este caso estoy muy contento porque Valeria gustó mucho. La segunda más que la primera. Para mí es una buena manera de que a la gente le gusta y tiene interés de que salga. Esta tercera temporada viene muy jugosa y ojalá se pueda estrenar pronto.

P: Además, la segunda temporada pudimos disfrutar del Madrid prepandémico a través de sus planos. Eso fue una maravilla.

M: Es un gran reto por parte de arte, el mostrar esa capacidad que tiene Madrid de variar tanto a lo largo del año. Tenemos una ciudad preciosa como decorado natural. Grabamos en Gran Vía o en el Retiro. Para mí era todo un sueño grabar en El Retiro de Madrid porque me parece super romántico. Y deseo concedido. En esta tercera temporada vienen sorpresas y algún que otro lugar que no es Madrid.

P: Pues muchas gracias por todo Maxi, mucha suerte con Toy Boy y todo lo que venga.

M: Gracias a vosotros. Además, estrenamos película en marzo en Netflix: Hasta que nos volvamos a encontrar. Es una película que hice el año pasado en Perú y que ya he podido ver. El tráiler lo lanzamos el 14 de febrero y espero que os guste.