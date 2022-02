Gayle lleva su ‘abcdefu’ al Nº1 de LOS40

Aún no ha cumplido los 18 (será en junio cuando sople las velas) y ya ha llegado al número uno de la lista oficial de LOS40 con la primera canción que nos presenta. Así se las gasta Gayle (Taylor Gayle Rutherford), esta chica de Dallas (Texas), que con su single abcdefu se ha convertido en una sensación mundial. El liderato en nuestro chart lo consigue después de solo ocho semanas y tras una subida desde la tercera posición.

GAYLE - abcdefu (Official Music Video)

Acbcedu es un tremendo “que te den” dedicado a un ex que se hizo viral en TikTok, donde millones de personas subieron vídeos rompiendo vajillas y enviando dedicatorias nada amables a sus antiguas parejas. La canción es la primera que Gayle lanza con el respaldo de Atlantic Records, ilustre sello que en el pasado catalpultó al estrellato a Aretha Franklin, Otis Redding o Led Zeppelin. El single ha sido número uno en Reino Unido y casi toda Europa; en Estados Unidos se ha quedado en el #6.

Gayle pertenece a una nueva generación de artistas nacidos este siglo, donde también militan The Kid LAROI (quien llegó al número uno de LOS40 a los 17 años con Without you en junio del año pasado) y Olivia Rodrigo (que tenía 18 recién cumplidos cuando Drivers license alcanzó el primer puesto en marzo de 2021). Sin duda, con ellos el futuro del pop está asegurado. ¡Enhorabuena!