¡Feliz San Valentín! 55 frases bonitas para felicitar el día de los enamorados en persona o por WhatsApp

Ha llegado uno de los días más esperados del año para los enamorados: San Valentín. Que sí, que puede parecer un poco ñoño eso de celebrarlo, pero mira, chica, como diría Azúcar Moreno: ¡Solo se vive una vez! De este modo, si quieres declarar tu amor eterno a tu pareja, regalarle flores o salir a cenar a un sitio especial, ¡adelante!

Además, el día de San Valentín no es solo un día para celebrar el amor entre dos personas enamoradas. ¡Ni mucho menos! También es la ocasión perfecta para decirle a tus amistades lo mucho que las quieres. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a un amigo o amiga el gran amor que sientes? Y no, no me vale aquella noche que os pasasteis con las cervezas.

Este 2022, San Valentín viene fuerte. Y es que celebrar esta fiesta un lunes sin ser festivo es más complicado. De este modo, son muchos y muchas los que optarán por enviar un mensaje a sus series queridos a través de WhatsApp. Si eres un romántico vintage, quizá hasta consideres gastarte 15 céntimos y enviar un SMS (si consigues recordar cómo se hacía eso).

Para todas aquellas personas que se hayan quedado sin ideas para felicitar San Valentín, en LOS40 hemos elaborado esta recopilación completísima con 50 ideas que te ayudarán a crear la felicitación personalizada perfecta para tu pareja. Algunas más románticas y otras más picantes, pero todas con el objetivo de expresar lo mucho que quieres a esa persona.

¡Ojo! Que nosotros también pensamos en aquellas personas que quieren celebrar el día con sus amigos y amigas. Por eso también hemos recopilado una lista de frases para expresar tu amor a tus amistades.

Frases para felicitar San Valentín a tu pareja

La primera vez que te vi, honestamente, no sabía que ibas a ser tan importante para mí. Que me perdone el tiempo… por querer detenerlo cuando te miro. No eres Google, pero tienes todo lo que yo busco. Si quieres saber cuando te amo, solo cuenta las estrellas. Dicen que me brillan los ojos cuando hablo de ti. Fuiste, eres y siempre serás mi más bonita casualidad. Juntos es mi sitio favorito. Eres mi momento favorito del día. Ya era hora de que me tocara alguien como tú. Eres la casualidad más bonita que llegó a mi vida. Ningún “escribiendo…” me pone tan feliz como el tuyo. Eres tú la historia más bonita de mi vida. No se hacia donde vamos, lo que se es que quiero ir contigo. Cada vez que me despido de ti, mi corazón pregunta cuándo te volveré a ver. El amor es empezar a decir menos y demostrar más. Eres la manera que tiene el mundo de decirme lo bonita que es la vida. Pienso en el amor de mi vida y me doy cuenta de que tienen tu nombre y apellido. No sé qué es lo que quiero; la verdad es que lo único que deseo es seguir pero contigo. Si fuera un ángel de la guarda te cuidaría, pero como soy un humano viviré amándote cada día. Salgamos juntos yo invito a los besos. Cuando estoy contigo no sé si estoy con la persona correcta, solo sé que lo eres, porque lo siento en mi corazón. ¡Te amo! pero no es para tanto… es para siempre. Aceptamos el amor que creemos merecer Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente sin problemas ni orgullo: Te quiero de esta manera porque no conozco otra forma de amar Ser profundamente amado por alguien te da fuerza, mientras que amar a alguien profundamente te da coraje La mayor declaración de amor es la que no se hace, la persona que siente mucho habla poco. Estas no solo en mis sueños, estas en mi vida pero aun mas importante en mi corazón. Amor verdadero es compartir postre. Algunos de tus silencios rompen la barrera del sonido. Te amo en colores que aun no se han visto.

Frases románticas de canciones para dedicar

Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Alejandro Sanz Sólo dime cuando, no me digas dónde. Miraremos juntos el mismo horizonte damos dando saltos sin tener un norte. Sólo somos fuerzas juntas que se rompen. Beret. Yo sin tu amor soy un montón de cosas menos yo. La oreja de Van Goth No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Rosario Vas a quedarte porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia le hace falta una segunda parte. Aitana Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz. Coti Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Amaral Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. La Oreja de Van Gogh Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio te querré tan solo a ti. La Oreja de Van Gogh. Porque mi amor solo es cuestión de suerte. Este calor que provoca tenerte. Tú mira al cielo cuando no puedas verme porque contigo todo es diferente. Natalia Lacunza Creo que tuve que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida. Sebastián Yatra. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Raphael En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte porque todo mi cariño a tu número jugué. Marisol. Antes que me vayas dame un beso. Sé que soñaré con tu regreso. Daddy Yankee. Y nunca pude imaginar que tú tuvieras la mitad de mi corazón abierto en vena. Por suerte aprendí a mirar, a valorarte y a decirte que te quiero y que vale la pena. Taburete.

Frases de amistad para San Valentín

Mis únicos bienes, mis amigos Un amigo es un tesoro, así que escondámonos juntos. Me sentiré útil siempre y cuando tenga tu amistad. Un amigo de verdad viene cuando el resto se va. Las amigas multiplican las sonrisas y reducen las tristezas. No busques al amigo para matar las horas, sino busca horas para vivir con él. Un enemigo responderá algo que quieras escuchar; un amigo te responderá con honestidad. El mejor ingrediente de la vida es una pizca de amistad. Podría comparar a mis mejores amigos con una inversión a largo plazo. Cada día tienen más valor. Te quiero, tía. De verdad.

Feliz San Valentín 2022