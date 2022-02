Mira el tráiler de la Super Bowl de ‘El Señor de los Anillos: Los anillos de poder’

La primera temporada de la nueva serie de The Lord of The Rings ya tiene sus primeras imágenes en movimiento. La Super Bowl 2022 ha sido el escenario elegido por Amazon Prime Video para presentar el teaser trailer de El Señor de los Anillos: Los anillos de poder.

"Antes del rey, antes de la comunidad, antes del anillo... Una nueva leyenda comienza este otoño" se puede leer en este avance de 60 segundos que ha tenido una audiencia millonaria y que concentrará frente a la pantalla a millones de seguidores del universo creado por J.R.R. Tolkien.

Sólo tendremos que esperar hasta el próximo 2 de septiembre para ver en qué momento de la línea temporal se centra esta primera temporada de la que muy pronto habrá secuela tal y como confirmó la propia productora al poner en marcha la nueva tanda de episodios.

Según la sinopsis oficial la serie de El Señor de los Anillos tendrá lugar en la "Segunda Era de la historia de la Tierra Media", lo que la convierte en una precuela ubicada miles de años antes de lo que sucedió en las trilogías ya narradas: El Señor de los Anillos y El Hobbit. "Llevará a la pantalla por primera vez las heroicas leyendas de la historia de la Segunda Edad de la Tierra Media. Este épico drama tiene lugar miles de años antes de los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, y llevará a los espectadores a una era en la que los grandes poderes fueron forjados, los reinos se alzaron en gloria y cayeron en ruina, improbables héroes fueron probados, la esperanza colgó del más fino de los hilos y el mayor villano que ha salido de la pluma de Tolkien amenaza con llevar a todo el mundo en tinieblas. Desde las oscurísimas profundidades de las Montañas Nubladas a los majestuosos bosques de la capital elfa de Lindon, a la espectacular isla del reino de Númenor y los confines lejanos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de irse".

Juan Antonio Bayona codirige esta producción: "Este es el título que nos imaginamos que puede vivir en el lomo de un libro junto a los otros clásicos de J.R.R. Tolkien. El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder reúne todas las historias principales de la Segunda Edad de la Tierra Media: la forja de los anillos, el ascenso del Señor Oscuro Sauron, la leyenda épica de Númenor y la Última Alianza de elfos y hombres" explican J.D. Payne y Patrick McKay, showrunners de la serie. "Hasta ahora el público solo había visto en pantalla la historia del Anillo Único, pero antes de que existiera uno, existieron varios... y estamos emocionados por compartir esta excepcional historia de todos ellos".

La serie empieza en una época de relativa paz y sigue a un reparto de personajes, tanto conocidos como nuevos, a medida que se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. El casting original confirmado está formado por Alex Tarrant, Will Fletcher, Amelie Child-Villiers, Beau Cassidy, Leon Wadham, Sara Zwangobani, Lenny Henry, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson y Simon Merrells, Benjamin Walker, Ian Blackburn, Kip Chapman, Robert Aramayo, Charles Edwards, Dylan Smith, Cynthia Addai-Robinson, Anthony Krum, Maxime Cunliffe, Nazanin Boniadi, Maxim Baldry, Joseph Mawle, Trystan Gravelle, Ema Horvath, Thusitha JJayasundera, Fabian McCallum, Geoff Morrell, o Markella Kavenagh, entre otros.