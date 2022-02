Arturo no supera su primer amor en First Dates: “La vida te da hostias y tu hostia de realidad voy a ser yo”

Tras un desamor, es aconsejable dejar el pasado atrás para hacer borrón y cuenta nueva porque seguramente más adelante se pueda encontrar otro amor. Sin embargo, si te quedas "anclado" en el pasado puedes llegar a perderte alguna que otra oportunidad. Si no que se lo digan a Arturo, que sigue pensando en su exnovia de los 17 años.

La cita entre Arturo y Verónica del programa First Dates está siendo una de las más comentadas y es que el pretendiente ha sido el motivo. Cuando Vero llegaba el pasado miércoles 9 de febrero al restaurante de las citas tenía muy claro el tipo de hombre que quería encontrar: "Busco a un hombre que sea bueno, cariñoso y guapo". Además, dejaba claro que no quería a un hombre "mentiroso" y que ha aprendido a no tolerar más mentiras tras haber pasado por varias relaciones.

Arturo en ese aspecto no ha fallado porque, nada más entrar en escena, confesaba ante las cámaras del espacio de Carlos Sobera que solo se había enamorado una vez en su vida: seguía enamorado de su exnovia de los 17 años. Sin embargo, el sevillano de 30 años no iba a cerrar puertas y venía al programa para ver si así encontraba el amor.

"Llevo 10 horas sin ver a mi perra, la echo de menos"

Cuando el de Sevilla vio a la granadina no dudó en reconocer que Vero era muy "atractiva". Por su parte, la de Granada admitía que Arturo no era su chico: "Se ve que es buena persona, pero no, no es mi prototipo. Físicamente le veo muy antiguo, parece que me lo habéis sacado de Cuéntame". Pero lo que se viene a continuación no se lo esperaba Verónica.

Durante la cena, la pareja empezó a charlar y Arturo le contaba a su compañera lo importante que es su perrita para él: "La Carlina para mí es lo primero, lo es todo, para mí es lo primero". En ese momento recordó que llevaba 10 horas sin ella y no pudo evitar emocionarse. Está claro que Vero no podía salir de su impresión: "Le estaba entrando un cuadro de ansiedad porque llevaba diez horas sin verla. No me llores por el perro".

Sin embargo, esto último no iba a ser lo único que le iba a romper los esquemas...

¿Te sitúas más junto a Vero o junto a Arturo? 🤔



¡Hoy le damos vidilla a la noche del miércoles! ❤ #FirstDates9F https://t.co/KbIGTVWRDk — First Dates (@firstdates_tv) February 9, 2022

"La vida te da hostias y tu hostia de realidad de hoy voy a ser yo"

Lo del perro ya no le parecía para tanto cuando se entera de que Arturo sigue enamorado de su primera novia de la adolescencia y que desde entonces no ha estado con otra mujer. "Me duró un año porque fue a distancia. Fue un amor muy bonito y nunca he sentido nada igual. Creo que todavía sigo pillado".

Vero ante tal respuesta no podía creerse lo que acababa de escuchar: "Si después de 13 años sigues enamorado de ella, tienes un problema". Ya en la decisión final, Arturo afirma que no tendría otra cita con Verónica porque no había sentido la conexión espiritual que tenía con su novia de 17 años. Incluso llegó a pensar que vendría su exnovia a la cita...

Mientras, la granadina, sin salir de su cuadro de asombro, también ha respondido que no tendría una segunda cita con el sevillano, puesto que no es su prototipo de hombre ya que Arturo vive "anclado" en el pasado y que tiene que espabilar en la vida. "Tienes horchata en las venas". "Estamos en la vida real, en el mundo, esto es la vida. La vida te pega dos hostias de realidad y la hostia de realidad de hoy voy a ser yo", añadía.

No obstante, Arturo y Verónica han acabado muy bien y entre risas. Incluso Vero ha invitado a su compañero a su ciudad y quien sabe si también para presentarle a su madre: "Yo si quieres te presento a mi madre, que seguramente vas a compenetrar mejor con ella que conmigo".