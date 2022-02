Liam Gallagher se arrepiente del fin de Oasis: “Jamás nos debimos haber separado”

Ya es un clásico que de vez en cuando, cada cierto tiempo, aparezca en el horizonte la posibilidad de una reunión de Oasis. Los fans de la legendaria banda de britpop esperan esta noticia como agua de mayo, y se agarran a cualquier rumor para soñar con que los hermanos Gallagher vuelvan al escenario o entren juntos en un estudio de grabación.

Ya son 13 los años que han pasado desde que Oasis se separó, y desde ese momento, los hermanos británicos se han lanzado a través de los medios mil improperios, puyas y ataques que hacen difícil imaginar que vuelvan a juntarse. De todas formas, en ocasiones también hay momentos para acercamientos entre sus protagonistas.

Liam Gallagher ya insinuó que en 2021 habría una reunión con su hermano Noel, y nunca llegó a ocurrir. Ahora, el pequeño de la familia se ha vuelto a referir a la posibilidad de un encuentro, y ha asegurado que es algo que le encantaría pese a los conflictos que hay entre ellos. Además, Liam ha señalado que jamás debieron haberse separado.

Así lo ha manifestado en una entrevista en The Times. "Me encantaría que Oasis se reuniera", comenzó Liam Gallagher ante la posibilidad de esa reunión con su hermano. No obstante, también aseguró que es feliz con su actual carrera como solista y que no esta buscando este reencuentro de forma activa. "Si ocurre, ocurre. Pero estoy feliz haciendo lo que hago", continuó.

Oasis - Wonderwall (Official Video)

Sin embargo, uno de los datos más relevantes de esta conversación es que el más joven de Oasis reconoce que se arrepiente de que la banda se separara, aunque no le ve mucha solución. "Jamás nos debimos haber separado, pero lo hicimos, y ese es nuestro presente", añadió Liam.

Otro de los titulares de esta entrevista viene determinado por la postura de Liam relacionada con los conflictos que mantiene con su hermano, donde se ve una intención manifiesta de enterrar el hacha de guerra. "Nos separamos hace 13 años. Es ridículo. Podemos seguir hablando de quien es la culpa. Pero si de verdad quisiera ponerse en contacto, lo haría", aseguró.

Hay que recordar que Oasis se separaron oficialmente en 2009, después de un accidentado concierto en París en el que los hermanos tuvieron algo más que palabras. Desde entonces, no han lanzado ninguna canción nueva, aunque en abril, Noel publicó Don't stop, un tema inédito que el británico aseguró haber encontrado mientras ordenaba música en el confinamiento.