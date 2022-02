Lola Índigo se convierte en mujer loba para ‘Las solteras’: así suena la canción

Lola índigo es una de las artistas españolas más queridas de la industria musical. La granadina no ha parado de hacernos bailar en los últimos cinco años, convirtiéndose en una de las estrellas de nuestra música. Sus dos álbumes, La niña y Akelarre, han sido todo un éxito. Pero ha llegado el momento de sacar nueva música.

De este modo, Lola ha anunciado que esta misma semana estrena nuevo single: Las solteras. De este modo, para aumentarnos el hype, la cantante ha compartido en sus redes sociales dos fotos que pertenecen a la sesión de fotos de este single. ¡Y son una auténtica fantasía!

Parece que Lola ha dejado atrás la etapa de princesa pop de los 2000’s para centrarse en un aspecto mucho más sombrío. Y es que Lola aparece como una criatura sobrenatural en esta sesión de fotos.

Con algunas de las partes del cuerpo de color negro, el pelo con extensiones del mismo color y unas uñas que nos recuerdan a las garras de una mujer loba, Lola Índigo aparece increíble en las fotos. Totalmente desnuda y con una pequeña herida en el labio, la estrella parece haber sido atacada por un licántropo.

“Esta semana música nueva. Las Solteras y pronto anunciamos la gira. ¿Quién se viene?”, ha escrito la cantante junto a las imágenes. Sin duda, Lola aparece increíble y parece que su nuevo videoclip va a dar mucho que hablar.

Así suena Las solteras

Lola Índigo ha compartido un adelanto de la canción en su cuenta de TikTok. ¡Y suena de maravilla! La cantante ha apostado por un sonido urbano donde la base pone el ritmo. Además, para la ocasión, Lola ha apostado por una letra de lo más divertida: un himno a la soltería.

“Yo no le dejo en ayuno. Y le pido que se baje down. Diqui, diqui down. Aquí estamos solteras, no joden con cualquiera”, canta Lola en el estribillo.

Sin duda, parece que se avecina nuevo hit de la cantante. ¿Nos aprenderemos la coreografía?