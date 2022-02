Manuel Carrasco llena de poesía el Metro de Madrid para presentar ‘Fue’, su nueva canción

Como el gran artista que es, Manuel Carrascoha querido dejar su impronta en el subsuelo, en uno de los lugares más transitados de Madrid: la estación de Metro de Gran Vía, por la que pasan cada día miles de viajeros con la urgencia de llegar a sus destinos.

En ese trasiego imparable de quienes van a trabajar, a estudiar o a cualquier otro lugar, se ha colado Manuel Carrasco para romper con la rutina diaria de los pasajeros. El cantante y compositor onubense ha sellado este lunes con su palabra las paredes de la estación de Gran Vía, que anunciaba a lo grande el nuevo lanzamiento de Carrasco: Fue.

Fue es su última canción, una sucesión de versos en forma de caricias que consiguen tocar el corazón de cualquiera que la escuche. Un tema para saborear y para escuchar una y otra vez. Una delicia sonora que inaugura la nueva era musical de Manuel Carrasco. Fue es como un pellizco, un click que puede reconectarte contigo mismo mismo desde las primeras estrofas. "Fue sentirme solo estando contigo / Fueron los disparos sin un motivo / Fue la herida abierta sin un consuelo", canta en este tema el artífice de éxitos como Sígueme, Que Nadie o Qué bonito es querer.



Manuel Carrasco ha llenado el Metro de Madrid de palabras, de las palabras que dan vida a Fue, dejando de manera explícita la letra de su nuevo sencillo, de su propia mano, ante la sorpresa de los pasajeros. Fue es una pieza para deternos, para saborear el tiempo y el momento, para dejar la prisa a un lado y disfrutar de lo que realmente tenemos delante.

Fue funciona como primer adelanto del noveno disco de estudio de Manuel Carrasco y aunque ya hay ganas de escucharlo, disfrutemos primero de la inmensidad de Fue.

Letra de Fue, de Manuel Carrasco

Fue por que no ardes que no te veo

Fue montar el drama, el tinte del pelo

Fue que no me sala y tú no te atreves

Fue el final de mierda de aquella serie

Fue la gata cómplice en el tejado

Fue yo no te araño si me haces caso

Fue la risa plena de aquella foto

Fue que al repetirla ya éramos otro

Y fue lo que te debo y lo que me debes

Y fue combate uno en cuatro paredes

Fue sentirme solo estando contigo

Fueron los disparos sin un motivo

Fue la herida abierta sin un consuelo

Fue ya no me mates con un te quiero

Fue ya no te importo lo suficiente

Fue me estoy muriendo, ¿A mí quién me entiende?

Fue el silencia a gritos del dormitorio

Fue la vida idílica de los otros

Fue sentirme solo estando contigo

Fueron los disparos sin un motivo

Fue la herida abierta sin un consuelo

Fue ya no me mates con un te quiero

Fue ya no te importo lo suficiente

Fue me estoy muriendo, ¿A mí quién me entiende?

Fue el silencia a gritos del dormitorio

Fue la vida idílica de los otros

Fue la firma de besos sin un contrato (Fue)

Fueron las mentiras en los zapatos (Fue)

Fue que el oleaje que en su deriva (Fue)

Por más que no quiera romper en la orilla

Y fue que no podía y quería hacerlo

Y fue que tú sentías que estaba muerto

Y fue que si soñando abría las alas

Y era porque en el sueño tú siempre estabas

Fue la botella abierta cerrando heridas

Fue beber de tus labios la vida misma

Fue los dos en el coche sin un destino

Tratando de encontrarnos por el camino

Fue sentirme solo estando contigo

Fueron los disparos sin un motivo

Fue la herida abierta sin un consuelo

Fue ya no me mates con un te quiero

Fue ya no te importo lo suficiente

Fue me estoy muriendo, ¿A mí quién me entiende?

Fue el silencia a gritos del dormitorio

Fue la vida idílica de los otros

Y fue

Y fue

Y fue

Y fue

Y fue

Y fue

Y fue

Y fue

Fue sentirme solo estando contigo