Rozalén se sincera sobre el amor: “Yo soy muy enamoradiza, me enamoro del aire que me da en la cara”

Este San Valentín, nuestros compañeros de Cadena Dial lo han celebrado con un gran evento: el inicio de la Gira Dial Únic@s. Este lunes, 14 de febrero, Paula Mattheus, Marta Soto, Rozalén, Ana Mena, Pastora Soler, Vanesa Martín, David Bustamante y Pablo López se subirán al mismo escenario.

Para celebrar este evento, Cadena Dial ha lanzado un contenido muy especial en exclusiva. Se trata de una increíble charla de Patricia Imaz junto a Rozalén. Para ello, la presentadora ha acudido al pueblo de la artista manchega. Allí, rodeadas de naturaleza, las dos mujeres han hablado de emociones, salud mental, autoestima y amor propio.

De este modo, Rozalén se ha abierto en canal y ha compartido algunos de sus pensamientos más profundos. La artista no solo ha abierto del amor que se siente por una pareja. ¡Ni mucho menos! También ha hecho referencia a otros tipos de amor.

Patricia Imaz ha charlado con la compositora de El árbol y el bosque sobre algunos aspectos del amor. La presentadora ha empezado preguntándole qué prefiere: “¿La mariposita del principio o la paz que te da una relación estable?”.

La artista no ha tenido problema en sincerarse, contestando que una combinación de ambas está bien. “Somos de una manera que parece que estamos todo el rato buscando el vértigo, el abismo y las emociones fuerte (…) Yo soy muy enamoradiza, me enamora del aire que me da en la cara”, ha continuado explicando.

La artista ha continuado explicando que le ha costado mucho estar bien sola consigo misma: “Una vez que encuentras el amor propio y un enomoramiento real contigo misma, entonces todo lo que te viene lo aceptas de otra manera. Se puede llegar a amar más y mejor”.

ROZALÉN #conAMORpropio | Una serie de Dial sobre el amor y las mujeres

Rozalén ha continuado explicando que su primer gran amor ha sido la música. Además, la estrella española ha hablado sobre lo importante que ha sido su abuela en su vida. Una persona de la que tuvo que despedirse hace poco: “Aún no he logrado ni siquiera ver los videos que tengo con ella… Mi abuela de repente te soltaba frases como: ‘Pero, ¿por qué has roto con éste si hay que aguantar? Y yo le decía: ‘Ahora no… Ahora hay límites que no hay que soportar”’.

Sin duda, una entrevista en la que Rozalén se ha abierto en canal.