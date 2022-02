Una joven huye de su cita tras asustarse con lo que ve

Hay muchas formas de conocer a alguien y últimamente la vía más cotizada es a través de aplicaciones para ligar. Muchas de ellas son efectivas para cualquier tipo de relación, pero también puede haber algunos que otros fracasos. Peor sería si uno de ellos está relacionado con el desorden.

Si no, que se lo digan a esta joven que ha tenido que huir de su cita tras haber sido testigo de una escena horrible que ha grabado para Tiktok. La usuaria @eetee135xo había quedado con un chico que conoció a través de una app de ligues. Todo iba muy bien hasta que se subió a su coche: "Huele tan mal como se ve, acabo de conocer a este chico por primera vez, seguro que no lo volveré a ver", contaba la joven en el vídeo.

Resulta que el coche de su acompañante era todo un caos: todo desordenado y sucio. La joven graba cómo el espacio estaba lleno de diferentes cosas: cajas de cigarrillos, sandalias, monedas tiradas, calcetines usados, mascarillas usadas, restos de comida e incluso envases de comida rápida. Esto, sin duda, causó un gran rechazo por parte de la acompañante.

"No le volveré a ver"

Además, eso no ha sido todo lo peor. La chica ha añadido que el interior huele demasiado mal como para aguantarlo. Una experiencia tan desagradable que se ha asegurado a sí misma de no volver a repetir. Así que no es entrañable que haya huido de la cita...

Los comentarios del público han sido empáticos con la vivencia de la usuaria: "Ni siquiera se ha esforzado en limpiar el coche antes de ir a una cita", decía un usuario de la app. Pero el poder de las redes es increíble porque el clip ha llegado hasta al propietario del coche. Arrepentido de la situación ha manifestado que su coche ahora está limpio y que le gustaría volver a tener una oportunidad. Sin embargo, @eetee135xo tiene muy claro que tal oportunidad no llegará nunca.