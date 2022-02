Isaac Torres y Lucía Sánchez (La isla de las tentaciaciones) cortan su relación y tienen noticias de sus ex

La relación entre Lucía Sánchez e Isaac Torres se ha acabado definitivamente. O eso parece. Los participantes de La isla de las tentaciones 3 y más tarde, de La última tentación, han decidido cortar su noviazgo de forma tajante.

Así lo muestran sus redes sociales, que son la principal alerta para los seguidores de los famosos. Ambos han borrado sus fotografías juntos y se han dejado de seguir. No solo eso, el perfil de su perro Edu que señalaba que sus padres eran Lucía e Isaac, ahora se ha quedado únicamente en: "Mi mamá es Lucía".

Con todas estas pruebas parece claro que la ruptura entre ambos es incontestable y además, no han acabado muy bien. Algo que no sorprende a nadie después de verles en La última tentación, donde Isaac le fue infiel con Bela, y alegó no estar feliz con la vida que tenía junto a Lucía.

Tras ello, la sorpresa fue que volvieran a intentarlo pero la tensión entre ambos siempre se palpaba hasta en los debates del reality en los que coincidían. Seguramente, en el canal de mtmad de Lucía dará más detalles sobre lo ocurrido, así que habrá que esperar.

PERO QUE HA PASADO ENTRE LUCÍA, MANUEL E ISAAC 🤭 pic.twitter.com/dM1J89gDXT — Malvicha (@girlbw_) February 13, 2022

Pero para lo que no hemos tenido que esperar ha sido para la reacción de los ex. Lucía ha publicado en Instagram unos stories en los que se quejaba de que "el personaje de Manuel acaba de llamarme en número oculto porque no sabe lo que es dar la cara para cachondearse de la situación que estoy pasando y para reírse de mí". Y subrayó: "Que todos sepáis la clase de persona que es, que se alegra del mal ajeno".

#ULTIMAHORA 💣 | Historias de Marina por los ataques que ha recibido culpándola de la ruptura de Isaac y Lucía. pic.twitter.com/GQq2Jj6bex — TVCounter (@recuento_votos) February 13, 2022

No acabó aquí, según la gaditana su expareja estaba en casa de Marina García (ex de Isaac) y Jesús: "Sé con quién estás. Ninguno estáis libres de nada", zanjaba. Algo que la propia Marina negaba totalmente y entre lágrimas: "Antes de lanzar dardos al aire, por favor, que se aseguren. Yo no tengo nada que ver en esta historia".