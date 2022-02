La protagonista de ‘Estamos muertos’ confiesa cuál fue el momento más terrorífico del rodaje

Netflix estrenó Estamos muertos (All of us are dead) el pasado 28 de enero y desde entonces no ha bajado del Top 5 de lo más visto. Ha sido tal el furor por la serie que en pocos días se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma y, como era de esperar, ya han confirmado una segunda temporada.

Durante sus 12 capítulos, la ficción coreana cuenta cómo un virus, que convierte a los infectados en zombis, se propaga rápidamente dentro de un instituto. Allí, los estudiantes luchan por escapar y sobrevivir.

Un thriller apocalíptico, escrito por Chun Sung-il y basado en el cómic digital de Webtoon, Now at Our School, que ha conquistado a los usuarios que ya suman más de 200 millones de visionados. Y se suma al furor que están causando las series coreanas, como El juego del calamar.

"Había humo para crear una atmósfera espeluznante"

Sin embargo, no todo es bonito dentro de la exitosa serie, y así lo ha confesado Cho Yi Hyum, la protagonista que interpreta a Nam Ra. La actriz explicaba en una entrevista que, entre tanta escena sangrienta y con caras desfiguradas vivió momentos de auténtico rerror.

Pero en concreto, hubo una situación que le causó más angustia, durante la segunda mitad de la temporada: “Hay una escena en la que corremos por la calle después de salir de la escuela mientras intentamos escapar de la ciudad. Había humo para crear una atmósfera espeluznante, y los actores zombis que aparecían daban miedo de verdad”,

Una escena que se le quedó grabada a ella, pero también a unos espectadores que, aunque lo pasaron mal, están ya deseando que lancen los nuevos capítulos.