5 razones para ver ‘Cásate Conmigo’, la película de JLo y Maluma con la que querrás pasar por el altar

Cásate Conmigo está a punto de estrenarse, y tras ello el mundo descubrirá la comedia romántica que tanto tiempo lleva esperando. En ella, Jennifer Lopez interpreta a Kat Valdez, una súper estrella del pop que culminará su extravagancia casándose en un estadio repleto de gente. Su prometido es Bastian (Maluma), otro galán del reguetón aparentemente enamorado hasta las trancas de ella.

Momentos antes de dar el "sí, quiero", Kat se enterará de lo último que imaginaba: su inminente marido le ha puesto los cuernos con su asistente. Por ello, reacciona de la forma más inesperada posible: elige a un extraño del público y le pide matrimonio. El afortunado es Charlie, un profesor de matemáticas divorciado que ha asistido al evento por casualidad y que poco tiene que ver con el universo de Kat.

Este choque de mundos es lo que explora la película, en una tierna historia de amor que los amantes del género disfrutarán de principio a fin. Y si no eres demasiado aficionado a las películas románticas, desde LOS40 te damos 5 razones por la que no te la deberías perder:

1. Porque volverás a creer en el amor

Aunque Cásate Conmigo empieza con una infidelidad, la relación entre Kat y Charlie sacará una sonrisa a más de uno. Ambos se intentan comprender desde el primer momento, e incluso las reflexiones sobre Bastien aluden a un amor que, aunque huye de convencionalismos, no se presenta como tóxico.

Charlie (Owen Wilson) y Kat (Jennifer Lopez) en 'Cásate Conmigo'. / Universal Pictures

Más allá de las parejas, la relación del personaje de Owen Wilson con su misma hija o su amiga muestra otro tipo de vínculos que también llegarán al corazón de los más sensibles. Ternura de principio a fin.

2. Su banda sonora

Llamar solo comedia romántica a esta película, es ignorar su lado musical. La banda sonora de la película tiene hasta nueve canciones originales, entre las que se pueden disfrutar de temas de JLo, Maluma o incluso de ambos.

La pegadiza Marry Me, canción que da título a la película, es solo la punta del iceberg. La emocionante balada On My Way o las movidas Segundo o 1 de 1 Millón seguro que se te quedan en la cabeza después de escucharlas. Y cuidado con el estribillo de Love of my life: no pararás de cantarla en una temporada.

3. Simplemente, JLo

La gran protagonista de la película no es otra que Jennifer Lopez. Aunque comparta escenas con Maluma y Owen Wilson -de hecho, comparte el puesto principal con el segundo-, sus bailes, canciones e interpretación eclipsa todo lo demás.

Podría decirse que se interpreta a sí misma, que no molestaría a absolutamente a nadie. La artista está brillante de principio a fin, y demuestra que su faceta de actriz -como ya se sabía- nada tiene que envidiar a la musical.

Kat Valdez (Jennifer Lopez) en el concierto de su boda. / Universal Pictures

4. Huye de clichés

Aunque el fantasma de los tópicos siempre sobrevuele las comedias románticas, Cásate Conmigo evitar caer en cualquiera de los más manidos. Sí tiene fórmulas que recuerdan a otras películas como Love Actually, aunque consigue darle la vuelta de manera magistral.

Además, el papel de la actualidad es fundamental: los protagonistas conviven con las redes sociales, prejuicios actuales e incluso saben reflejar el boom de la música latina de los últimos años. Además de otros gags muy aprovechados, como el cameo de Jimmy Fallon.

5. Porque se te escapará alguna lágrima

No, no estamos haciendo spoiler. Cásate Conmigo tiene momentazos durante toda la película que reflejan valores como el compañerismo, la familia, el matrimonio o la amistad, ¡y eso que parece que solo va de amor!

Si eres una persona sensible, ten a mano un pañuelo por si alguna lagrimilla rebelde sale en medio de la proyección. Porque entre escena y escena, hay más de un momento de lo más enternecedor con el que no podrás evitar emocionarte.

Cásate Conmigo se estrena el próximo 18 de febrero en cines.