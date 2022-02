Netflix anuncia la secuela de ‘A través de mi ventana’ con un cambio importante

Era un secreto a voces y Netflix no ha querido esperar más tiempo para confirmar que A través de mi ventana tendrá segunda y tercera parte. Ambas películas volverán a estar dirigidas por Marçal Forés y contará con la estrecha colaboración de la autora de los libros, Ariana Godoy, en los guiones.

Eso sí, mucha atención porque se vienen cambios importantes. A pesar de lo que pudieran pensar los lectores que ya han podido disfrutar de la Trilogía Hermanos Hidalgo, la secuela de A través de mi ventana se va a alejar de los libros y se centrará de nuevo en la frenética historia de amor de Raquel (Clara Galle) y Ares (Julio Peña).

"Las nuevas películas, que serán dos historias inéditas, seguirán la aventura amorosa de Raquel y Ares, quienes se enfrentarán a más de un desafío en su relación. Por supuesto, estarán acompañados por Artemis, Apolo, Yoshi, Daniela y Claudia, además de nuevos personajes que ampliarán el universo creado por Ariana Godoy", ha explicado el gigante del streaming.

La película coge otro rumbo

A través de ti es el título de la segunda novela de Ariana Godoy y, en lugar de seguir a Raquel y Ares, cuenta la historia de Claudia, el personaje que interpreta Emilia Lazo en el largometraje de Netflix y que mantiene una relación romántica con Artemis (Eric Masip). Fíjate en lo que cuenta la sinopsis del libro: "Artemis, Ares y Apolo Hidalgo son los responsables de muchos suspiros de chicas en las calles y con los que crecí aunque no seamos familia. Muchas personas me creen afortunada, pero están tan equivocadas sobre mi vida, no saben mi historia, no todo es color de rosa en la vida de una chica como yo".

Emilia Lazo (Claudia) y Eric Masip (Artemis) en la primera parte de 'ATDMV' / Netflix

Con el comunicado de Netflix se confirma que la plataforma ha optado por seguir explotando la historia de Raquel y Ares, una que está causando sensación entre los suscriptores más jóvenes. No obstante, el resto de actores y actrices de A través de mi ventana volverán para acompañar a Clara Galle y Julio Peña en esta nueva aventura, profundizando también en sus respectivas historias.

Así es 'A través de mi ventana'

Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma...