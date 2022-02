Jean-Claude Van Damme se retira del cine y lo hace con una última película

Jean-Claude Van Damme es uno de los grandes actores de películas de acción y de artes marciales que se han hecho a lo largo de la historia del cine. Entre sus joyas cinematográficas se encuentran Kickboxer, Lionheart, Doble Impacto, Street Fighter: La última batalla, Los mercenarios y Bloodsport, entre otros.

Sin embargo, el actor belga de 61 años se retira del cine y lo hará con una última película, What's My Name?, dirigida por Jeremy Zag. Así lo ha anunciado el actor en una entrevista en exclusiva con Deadline, donde también ha desvelado qué hará con su tiempo libre como actor retirado. "Estoy cancelando todo para ponerme en forma, y después de esta película, compraré un bote pequeño. No es un bote grande, eso no es para mí, pero quiero dar la vuelta al mundo y relajarme. He trabajado toda mi vida y he vivido toda mi vida en hoteles desde hace 30 años. Todo eso se explicará en la película, cómo me alejé de mi familia. Después de esto, quiero relajarme y disfrutar de mi vida y de mi familia, porque la vida pasa rápido", ha confesado Van Damme.

Pero para despedirse de todo su fandom y de su carrera profesional lo hará a lo grande: con What's My Name?, una película de acción y autobiográfica y donde se enfrentará a antiguos rivales. Y es que este filme será especial para Jean-Claude, ya que se interpreta a sí mismo, contará aspectos personales y buscará su propia identidad.

What's My Name?, el comienzo de una nueva era

"Quería dejar los escenarios pero con una revisión de mi carrera, comenzando con Bloodsport, en el que comencé a ser famoso. Con ese fin, What's My Name? será un relato pseudo-autobiográfico en el que Jean-Claude Van Damme se interpreta a sí mismo, pero en unas circunstancias ficticias que implican una pérdida de su identidad", ha explicado.

Sin embargo, ha admitido que quiere que este último trabajo sea un "nuevo Bloodsport" pero en un nivel "superior". "En la película, estoy bajando en términos de carrera, y como salgo del estreno de otra película de acción, no estoy feliz porque he estado viviendo en hoteles los últimos 30 años, lo cual es cierto. Vamos a traer elementos reales de mi vida real y lo que me pasó. Vine de Bélgica, todo el camino a Hollywood. Lo logré, fracasé, volví. Así que estoy caminando por la calle después del estreno y ¡bum! — me atropella un coche porque estoy borracho. Cuando me despierto del impacto, no sé cómo me llamo y nadie me reconoce", ha añadido.

Sin duda, ha sido una de las noticias más tristes y comentadas del día. Pero estamos seguros de que What's My Name? será una gran despedida para Jean-Claude Van Damme.