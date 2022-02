La despedida de Freddie Mercury en su última aparición pública con Queen: “Thank you… goodnight”

Una triste realidad se hizo evidente la noche del 18 de Febrero de 1990. Algo que nadie sabía. Esa noche, Freddie Mercury salió al escenario del Teatro Dominion de Londres para recoger su último Brit Award, el que premiaba la excepcional contribución a la música de Queen. Permaneció en silencio, en un segundo plano, estatuilla en mano. Tan solo pronunció tres palabras. Esa fue la última aparición pública del líder de Queen. Antes de marcharse, se acercó al micrófono solo unos segundos, los justos para despedirse: "Thank you ... goodnight".

"Una especie de ley no escrita"

Como ya es sabido, a Freddie Mercury le había diagnosticado SIDA en la primavera de 1987, pero decidió mantener su enfermedad en la más estricta intimidad. Inicialmente, ni siquiera se lo dijo a sus compañeros de Queen. Según desveló Brian May: "Realmente no supimos lo mal que estaba durante mucho tiempo. Nunca hablamos de ello porque Freddie no quería hacerlo. Era una especie de ley no escrita".

Durante años circularon rumores en torno a su salud. Particularmente, medios sensacionalistas británicos como The Sun, afirmaban que tenía SIDA. El cantante siempre lo desmintió, pero sus fans estaban preocupados porque el grupo no había hecho gira para apoyar su álbum de 1989 The Miracle. El guitarrista de Queen explicaba: "Solo nos dijo que no se veía capaz de hacer giras, y eso fue lo más lejos a lo que llegó. Gradualmente, supongo que en el ultimo año o así, se hizo obvio cuál era el problema, o al menos bastante evidente. Pero no lo sabíamos con seguridad".

"Esta noche vamos a corregir eso"

El 18 de Febrero de 1990, los cuatro miembros de Queen asistieron a la 10ª edición de los premios más importantes de la música en Reino Unido: los Brit Awards. Se celebraban por primera vez en el Teatro Dominion de Londres. Fine Young Cannibals, Neneh Cherry y Phil Collins fueron los más galardonados esa noche. Pero el momento realmente emotivo de la gala llegó cuando el cuarteto recibió el premio más prestigioso, el de su contribución excepcional a la música británica.

Demacrado y extrañamente silencioso, se limitó a sostener y a mirar el premio que acababa de recibir: una pequeña escultura de Britannia

Terry Ellis, presidente de la BPI (Industria Fonográfica Británica), fue el encargado de entregar el galardón y de presentar así a Queen: "Ellos son cuatro hombres, todos ellos graduados universitarios, que este año celebran sus 20 años trabajando juntos. Verdaderamente, nunca se les ha reconocido plenamente los extraordinarios logros de su impresionante carrera. Pero esta noche vamos a corregir eso…".

"Thank you... goodnight"

El primero en salir a escena fue Freddie Mercury, levantando el brazo derecho y saludando al público. Tras él salieron Roger Taylor, John Deacon y Brian May. Freddie recogió la estatuilla y estrechó la mano de Ellis. A continuación, se desplazó hacia atrás y se mantuvo en todo momento en un segundo plano. Demacrado y extrañamente silencioso, se limitó a sostener y a mirar el premio que acababa de recibir: una pequeña escultura de Britannia (la personificación femenina de Reino Unido) con tridente, escudo y casco corintio.

Freddie Mercury, Roger Taylor y Brian May, en el momento en que subieron al escenario de los Brit Awards en 1990. / John Rodgers/Redferns

Brian May fue el portavoz del grupo. En su discurso, agradeció "a toda la industria, y quizá más importante, a los de fuera de la industria, que han estado apoyándonos todos estos años". Y añadió en broma: "agradecimiento especial a la industria petrolífera británica por darnos este magnífico premio en reconocimiento a toda esa cantidad de vinilos que hemos estado reciclando a lo largo de los años".

Y el grupo se dispuso marcharse del escenario entre un aluvión de aplausos. Freddie, de nuevo, encabezó la marcha y fue el primero salir. Pero antes de hacerlo, se inclinó brevemente hacia el micrófono y dijo "Thank you ... goodnight". Tristemente, lo que mucha gente no sabía entonces es que esta sería la última aparición pública de Freddie y que esas tres palabras de despedida - "Gracias… buenas noches" – serían las últimas que recibirían de él sus fans.

Una sombra de lo que fue

Tras esa aparición pública de Freddie en los Brits, muchos se dieron cuenta por primera vez de lo enfermo que estaba. Mucho más delgado, vestía un amplio traje azul celeste, corbata a rayas y fular blanco. Elegante. El pelo perfectamente peinado. Callado, se le veía mucho más apagado que nunca antes. Innegablemente era una sombra de su habitual imagen llamativa y de su carácter extrovertido.

Obviamente, las especulaciones y los rumores se dispararon. Los tabloides siguieron husmeando y chismorreando en torno a la salud de Mercury. Hasta casi el fin de sus días, mantuvo su enfermedad en la más estricta privacidad. El 24 de Noviembre de 1991, 21 meses después de los Brit Awards, Freddie Mercury falleció. A los 45 años. Esa imagen suya, sin su bigote, sin su sonrisa, estatuilla de Britannia en mano, se convirtió en la de su última aparición pública.