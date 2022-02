Duki y Emilia se ponen románticos por San Valentín estrenando ‘Esto Recién Empieza’: ¡mira el vídeo!

No hay dudas de que Duki y Emilia están más que enamorados. La música los unió y construyó una relación inquebrantable. La primera canción que lanzaron juntos fue Como Si No Importara, que llegó al mundo en julio de 2021. Pero la cosa no ha acabado ahí.

Los argentinos vuelven a unirse. Esta vez en Esto Recién Empieza, que además llega en el día más romántico del año: San Valentín. Con la producción de Big One, ambos combinan sus propios estilos dando lugar a una fusión de lo más pegadiza.

Esto Recién Empieza formará parte del segundo volumen de Temporada de Reggaeton, el disco de Duki que verá la luz en los próximos meses.

Pero la canción no llega sola, sino acompañada de un videoclip dirigido por Anestesia. Está ambientado en la década de los 80's, trasladando a ambos artistas a un arcade del tipo americano. Duki intenta llegar a un High Score en una de las máquinas mientras Emilia intenta seducirlo, y lo consigue. También aparecen imágenes caseras de los propios argentinos de sus viajes y shows.

El lanzamiento de Esto Recién Empieza ha tenido una gran acogida entre sus fans. Con tan solo unas horas de vida, su clip está a punto de superar los dos millones de visualizaciones.

Duki ha comenzado el 2022 repleto de éxitos, liderando el movimiento urbano como uno de los artistas argentinos con mayor exposición internacional. Su tema TOP 5, que forma parte de su último álbum, ha sido tendencia en todo el mundo. Reúne más de 18 millones de visualizaciones y ha arrasado en TikTok, plataforma que le ha dado una segunda vida con un challenge de baile.

Por su parte, Emilia también continúa cosechando éxitos. Ha ido lanzando nuevas colaboraciones que han conquistado cada vez a más personas en todo el mundo.

Y a ti, ¿qué te parece Esto Recién Empieza?