El festival LOS40 Primavera Pop 2022 agota sus entradas para Madrid

Volvemos y lo hacemos a lo grande, con el festival de festivales pop, con una de las citas imprescindibles para los amantes de la música: LOS40 Primavera Pop 2022 que el lunes 14 de febrero anunciaba los primeros confirmados para Madrid el próximo 1 de abril. Pues bien, ya no hay entradas. Al principio se agotaron las generales y más tarde los early tickets. El resultado es que LOS40 Primavera Pop 2022 está Sold Out.



El próximo 1 de abril de 2022 veremos subir al escenario del Wizink Center de Madrid a artistas como Nicky Jam, Chanel, Tiago PZK, Ana Mena, Lola Índigo, Dani Fernández, Dvicio, Mau y Ricky, Marc Seguí, Belén Aguilera, Bombai y David Otero, Pole, Lérica y Nil Moliner, ¡entre otros muchos! Aunque te invitamos a permanecer muy atentxs a LOS40 porque no serán los únicos.

El último en unirse al cartel ha sido Nicky Jam, que lo ha anunciado Tony Aguilar durante el programa Del 40 al 1 este 26 de febrero. ¡Las entradas no han tardado en agotarse después de anunciarlo!

Esta será la edición número 16 de LOS40 Primavera Pop. En todos estos años, han pasado por el escenario de nuestro festival artistas de la talla de Lady Gaga, Ed Sheeran, Paulina Rubio, Nena Daconte, Enrique Iglesias, James Blunt, Anitta, Jonas Brothers, Take That, Pablo Alborá, Dani Martín, C. Tangana, Taburete, Ana Guerra, Aitana, Beret y muchos otros.

El festival Primavera Pop nació como una gran fiesta para celebrar la música y la primavera. Fue a mediados de los dosmil, en el año 2005 cuando esta emisora, entonces Los 40 Principales, organizó la primera edición de este concierto primaveral en Madrid. Tuvo lugar en la Plaza de toros La Cubierta de Leganés y las entradas no tardaron en agotarse. Fue tal el éxito y las ganas de celebrar la música, que llevamos 17 años celebrando LOS40 Primavera Pop, aunque de manera interrumpida. Solo hubo un año en que no pudo realizarse y fue en 2020 por culpa de la pandemia.