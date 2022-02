Tú eres tu mejor San Valentín: Canciones para celebrar el 'sin Valentín'

El 14 de febrero es una fecha señalada para miles de enamorados en todo el mundo que celebran como siempre y como un día especial el día de San Valentín. Pero el día de después al Día de los enamorados se celebra en todo el mundo el día del soltero. Por ello el 15 de febrero también es un día para compartir música que nos refuerza en nuestro amor propio, nuestra confianza y nuestra autoestima.

La historia de la música está repleta de temas que ahondan en esa sensación del amor individual y seguro que en vuestros perfiles tenéis muchas playlists en las que no os faltan algunos de estos hits. David Guetta, Sia, Selena Gómez, Demi Lovato, Justin Bieber... forman parte de esta selección con la que tú serás tu mejor San Valentín.

Justin Bieber - Love yourself

Escrita por Ed Sheeran e interpretada por Justin Bieber es uno de los mayores éxitos de la música pop de la última década. Una voz alta y clara que resuena sobre el rasgueo de una guitarra en la que nos piden amarnos a nosotros mismos antes de sentir que necesitamos la aprobación de nadie.

Demi Lovato - I love me

Demi Lovato dio una lección ante todo el mundo reconociendo lo bueno y lo malo de su carácter para reconocer que como cualquier ser humano acierta pero también se equivoca. Momentos icónicos de su carrera al ritmo de "me amo". A eso se llama empoderamiento y amor propio.

Selena Gomez - Rare

Ser raro es solo una palabra que depende del punto de vista de quien haga el juicio. Y eso es algo que critica y condena Selena Gomez en Rare, una canción que ha marcado su carrera hasta el punto de que su línea cosmética lleva ese nombre. Todos tenemos un raro dentro de nosotros y gracias a él somos únicos.

Zara Larsson – Look What You’ve Done

"The paint is fading, feels so amazing/ To know you hurt me for the last time/ So I ain't crying anymore/ I'm stronger than I was before/ You keep calling me again/ But I keep dancing anyway/ 'Cause now that you're gone, I'm number one/ Boy, I should thank you for who I've become/ Don't need no one, this girl's having fun" canta Larsson que a raíz de una relación se da cuenta de que ella debe ser la prioridad número uno. ¿Quién nos va a querer más que a nosotros mismos?

Elton John - I'm still standing

Un himno de la autoconfianza y la autoestima pese a las rupturas sentimentales que podamos sufrir. Nada es más fuerza que nuestra voluntad para mantenernos en pie ante la adversidad. Y con este ritmazo desde hace décadas, no podía faltar en nuestro listado.

David Guetta y Sia - Titanium

Terminamos este mini repaso con la demostración de que el género no tiene nada que ver con el mensaje de la canción. David Guetta y Sia crearon un himno en Titanium para transmitir la idea de que dentro de nosotros tenemos un esqueleto de titanio capaz de resistir lo que le echen.