The King of Fighters XV lanza su edición deluxe

SNK Corporation y Koch Media han confirmado la edicion digital deluxe de The King of Fighters XV que se acaba de estrenar hoy para ofrecer a los usuarios acceso al juego con tres días de antelación al estreno global. Esta edición está disponible exclusivamente en PlayStation 5 y PlayStation 4 (con juego cruzado) y Xbox Series X|S. El resto de ediciones del juego se lanzarán simultáneamente en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y PC el 17 de febrero de 2022.

KOF XV cuenta con la friolera de 39 personajes, entre los que se incluyen los populares clásicos, los favoritos de los fans resucitados y aquellos que resultan cruciales para el desarrollo de los acontecimientos. También habrán dos equipos descargables (compuestos por 3 personajes cada uno) que se lanzarán en el futuro. Esta es la primera vez que los héroes de cada saga se reúnen ¡convirtiéndose en la partida más emocionante jamás soñada!

La última entrega de la saga The King of Fighters prosigue con el Modo Historia de la entrega anterior. Los héroes de la sagas Orochi, NESTS y Ash se han unido a KOF XV, ¡y esta vez la historia llega a un clímax explosivo!

KOF XV cuenta con el clásico sistema de combate por equipos 3 contra 3, con mejoras en las mecánicas MAX Mode, MAX Mode (Quick) y RUSH, así como cuenta también con una pléyade de movimientos especiales. Se ha adoptado la técnica Rollback netcode para reducir el lag en los combates online, lo que permite un juego online más fluido. KOF XV cuenta con una gran variedad de características online.

La franquicia King of Fighters, a punto de cumplir los 30

Desde su debut en 1994, la saga de juegos de lucha KOF ha hecho vibrar al mundo con sus fascinantes personajes y su sistema de juego único. Han pasado seis años desde el último título de la serie, ¡y ahora KOF XV supera a todos sus predecesores en términos de gráficos, sistemas y experiencia online! Desde el lanzamiento de la entrega original The King of Fighters XV. Koch Media y SNK llevarán The King of Fighters XV hacia nuevas cotas, permitiendo que el último título allane el camino hacia un nuevo futuro de los juegos de lucha.

The King of Fighters XVV se lanzará el 17 de febrero de 2022 y contará con un total de 39 personajes, entre los que se incluyen clásicos personajes populares y favoritos de los fans resucitados, a los que se sumarán 12 personajes descargables a lo largo del año hasta sumar un masivo elenco de 51 luchadores. Además del clásico sistema de combate por equipos 3 contra 3, el juego incorpora la Shatter Strike, una nueva mecánica que permite a los jugadores contrarrestar los ataques enemigos. Además, los jugadores pueden experimentar un Modo MAX mejorado, así como el Modo MAX (Rápido). La función RUSH permite realizar combos pulsando rápidamente los botones de ataque. Todas estas características, incluido los renovados y vibrantes movimientos especiales, harán que los combates en este juego resulten más explosivos que nunca.

¡Personajes clásicos populares, personajes revividos, nuevos personajes y mucho más! ¡La batalla de ensueño más épica de la historia de KOF está a punto de comenzar! The King of Fighters XV cuenta con 39 personajes, entre los que se incluye algunos populares clásicos, otros favoritos de los fans que resurgen y otros cruciales para el desarrollo de los eventos.

Esta es la primera vez que los héroes de cada Saga se reúnen, por lo que es un momento imperdible en la trama de King of Fighters. La última entrega de la saga King of Fighters prosigue con el Modo Historia de la entrega anterior. Los héroes de las sagas Orochi, Nests y Ash se han unido KOF XV, y esta vez, la historia lleva a un clímax explosivo.

La última saga de KOF continúa desde el juego anterior en el modo historia. Esta vez, ¡la historia se acerca a un clímax explosivo! El juego busca consolidar el sistema de combate de la serie. Heredando la tradicional batalla por equipos de 3 contra 3 de la serie, KOF XV también presenta un nuevo sistema. ¡Disfruta de una sensación de velocidad y frescura sin precedentes!

El juego cuenta con el clásico sistema de combate por equipos 3v3, así como una serie de novedades, como el SHATTER STRIKE, una nueva mecánica que permite a los jugadores contrarrestar los ataques enemigos. Además, los Jugadores experimentarán un mejorado Modo MAX, así como el Modo MAX (Rápido), con una función de acometida que permitirá realizar combos pulsando rápidamente los botones de ataque. Todas estas características, incluidos algunos movimientos especiales renovados y vibrantes, garantizarán unos combates explosivos y una jugabilidad emocionante tanto para los jugadores nuevos como para los veteranos.

Partidas online fáciles y versátiles

Se ha adoptado el netcode Rollback para reducir el lag en las partidas online. El juego cuenta con una amplia variedad de modos online, incluyendo las modalidades RANKED MATCH, CASUAL MATCH, ROOM MATCH y ONLINE TRAINING. También hay un nuevo modo DRAFT VS, que enfrentará al jugador a un oponente mientras intenta hacerse con su personaje favorito antes de que él lo haga. Se ha adoptado la técnica de red Rollback para una mejor experiencia online.

KOF está repleto de contenido a disfrutar. Incluye una galería con videos y voces, y un nuevo DJ STATION con más de 300 canciones populares de la serie KOF y más.