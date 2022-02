Gayle, Nicky Jam, Adele y The Weeknd enamoran en la lista

Una canción no de amor, sino más bien de todo lo contrario, ha sido la que ha liderado la lista el día de San Valentín: abcdefu, de Gayle. Su letra es un sonoro zasca a un ex. Así, la estadounidense consigue su primer número uno en LOS40. Pero esta semana otros artistas han tenido un papel destacado en el chart. Nicky Jam, que aterrizó hace dos sábados con Ojos rojos, logra la subida más fuerte con este sencillo, escalando siete posiciones y quedándose en el #15. De las dos novedades, Oh my God, de Adele, ha sido la entrada más importante: directa al #18. Por su parte, Sacrifice, de The Weeknd, se estrena en el #22. Tanto la británica como el canadiese protagonizan sendos dobletes, ya que continúan en lista con Easy on me y La fama, respectivamente. El récord de permanencia (33 semanas) sigue compartido por Ed Sheeran con Bad habits y Rauw Alejandro con Todo de ti. En el vídeo de la parte superior repasamos los 40 puestos vídeo a vídeo.