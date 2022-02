Una semana como esta, en la lista: del ciclón ‘Despacito’ a éxitos de Fangoria, Pignoise y Seguridad Social

Introducimos una semana más coordenadas en La Máquina del Tiempo para bucear en la historia de la lista oficial de LOS40, que viene a ser lo mismo que recrearse en la historia de la música en nuestro país. La primera parada es en 2021: el 6 de febrero del año pasado Sam Smith se encaramó a lo más alto con Diamonds… No llegó, por dos días, a ser número uno en San Valentín (el día 13 le arrebataron el liderato Ana Mena y Rocco Hunt con A un paso de la luna), lo que fue una pena, ya que los diamantes y el amor a veces (no siempre, por suerte para la mayoría de los bolsillos) están muy relacionados.

Hace cinco años por estas fechas comenzaba el reinado mundial de Despacito, el exitazo de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Esta fue su primera semana en el número uno, de las tres que estuvo en total en esa posición. Y hace diez años Adele recuperaba la medalla de oro con Someone like you (si estuviste atento, la semana anterior Sean Paul interrumpió su hegemonía)… Ojo, porque a la semana siguiente la diva británica perdería el número uno a manos de un grupo español… (¡espera al sábado para descubrir cuál!). Pero lo retomaría más adelante: estuvo seis semanas en lo más alto, una de ellas en 2011 y cinco en 2012.

Terminamos la sección con tres grupos nacionales, que ocuparon la primera plaza esta semana hace 15, 20 y 25 años. En 2007 fueron Pignoise quienes conquistaron la lista con Te entiendo. En 2002, Fangoria, el dúo de pop electrónico formado por Alaska y Nacho Canut (ambos ex Kaka de Luxe, ex Pegamoides y ex Dinarama), con No sé qué me das. Y en 1997, Seguridad Social con su versión a ritmo de ska de Salta!!!, original de Tequila (¡la de nombres ilustres de la música española que han aparecido en un solo párrafo!).