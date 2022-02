¿Cuántos capítulos tiene el regreso de ‘Pasión de Gavilanes’ en Telecinco?

Llegó el día más esperado por todos los fans que hace casi 20 años siguieron con devoción la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. Pasión de Gavilanes vuelve a la televisión con una nueva temporada que estrena en exclusiva Telecinco este miércoles 16 de febrero. A partir de las 22:00 horas, arranca un nuevo capítulo para el clan más popular de los culebrones colombianos.

Pasión de Gavilanes 2 dará un salto en el tiempo, concretamente dos décadas, para seguir al clan Reyes-Elizondo justo cuando los hijos pequeños de Juan y Norma se ven envueltos en un oscuro y turbulento crimen. Y es que sí, la serie va a profundizar en la historia de los herederos de esta dinastía, buscando atraer tanto a los espectadores de siempre como a los nuevos que quieran dejarse llevar por los sombreros, los caballos y la testosterona.

La intención es que la secuela de Pasión de Gavilanes aguante en la parrilla todo lo posible. Por lo menos, Telecinco confía plenamente en que va a ser un éxito. De hecho, pretende que sea una de sus apuestas fijas para el horario de máxima audiencia. Y ojo, porque de tener una buena acogida, va a haber telenovela para rato.

¿Cuántos capítulos tiene Pasión de Gavilanes?

Cuando se estrena una serie y gusta, la audiencia quiere saber cuánto tiempo podrá disfrutar de la historia. Con esta ficción seguramente pase, por eso vamos a desvelar un dato muy importante: el número de capítulos que tiene Pasión de Gavilanes 2. Pues bien, Telecinco ha confirmado a LOS40 que la telenovela cuenta con un total de 80 capítulos.

Póster oficial de 'Pasión de Gavilanes' / Mediaset España

Esos son los que se han grabado. Falta por conocer cómo será la emisión de la serie en Telecinco y si optará por dividir los episodios como considere, tal y como hacían, por ejemplo, con Love is in the air. Otra de las incógnitas es su continuación. No sabemos si Pasión de Gavilanes renovará y contará con una nueva tanda de capítulos. ¡Estaremos pendiente de todas las novedades!

Así es el regreso de 'Pasión de Gavilanes'

Dos décadas después de que los tres hermanos Reyes encontraran el verdadero amor junto a las hermanas Elizondo, ambas sagas se han unido formando un sólido clan: los Reyes-Elizondo, una de las familias más influyentes de la pequeña localidad de San Marcos. Sin embargo, el amor de las tres parejas tendrá que hacer frente a nuevos retos y obstáculos a raíz de un dramático suceso: el misterioso asesinato del profesor Genaro Carreño.