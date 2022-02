¿Están conectadas todas las películas de Pixar? Conoce la teoría (renovada) que te dejará en shock

El fanatismo por las películas de Pixar es totalmente entendible. Desde aquella Toy Story en 1995, los sueños de miles de niños -y no tan niños- se han ido cumpliendo en la gran pantalla con todo tipo de fantasías en forma de película. Desde emociones con forma humana a ratas que cocinan, las historias de los estudios de animación siempre han generado interés en el público. Pero una teoría hace que aún sea más interesante.

Se trata de la Teoría Pixar, de Jon Negroni. El periodista estadounidense publicó hace unos años una teoría en la que todas las películas de la factoría estaban conectadas. Y sí, por loco que parezca, consigue juntar a los coches parlanchines de Cars con los monstruos de Monstruos SA o con los fantasmas de Coco. Y lo mejor es que cuadra perfectamente.

La clave que impulsó todo fueron los sutiles easter-eggs que aparecen en las distintas películas de Pixar. Por ejemplo, en Buscando a Nemo aparece un juguete de Buzz Lightyear, o en un plano más general, en todos los títulos hay una furgoneta de Pizza Planet, el restaurante que sale en la primera película de Toy Story. Y de hecho, otro elemento común es el que ayudó a teorizar con esta relación.

Pongan atención que hoy les voy a contar la Teoría Pixar (Actualizada) pic.twitter.com/pPWe1QIJuU — Rafael Poulain (@RafaelPoulain) February 15, 2022

Se trata de la compañía Buy N Large, una marca presente en detalles que van desde las pilas de Buzz Lightyear a la nave de Wall·e. Y está más relacionada con toda esta teoría de lo que parece… Pero antes, ¿cuál es la Teoría Pixar?

La Teoría Pixar: de Toy Story a Luca

Como mencionamos líneas arriba, esta disparatada teoría no es nada nuevo para los fans acérrimos de la factoría. Sin embargo, sí lo es que se incluyan los últimos títulos estrenados de la misma -más allá de continuaciones-, como Coco, Onward, Soul y Luca. Gracias al usuario Rafael Pulain (@RafaelPulain) hemos podido conocer las actualizaciones que incluyen estas películas.

Aunque el usuario destaca de El Viaje de Arlo la inteligencia de los dinosaurios, Jon Negroni destaca de que la primera señal de que es un universo inaudito es que el asteoride que impactó contra la Tierra y mató a todas las especies prehistóricas pasa de largo. Miles de años después Brave deja claro que la magia existe, y con ella, objetos inanimados que se mueven, puertas interdimensionalea que te transportan a otros sitios y espíritus… Suena familiar, ¿no?

Más allá del poder de la bruja -aviso: no hay que perderla de vista-, la película de la princesa Mérida también muestra la unión de los humanos con los animales, incluso a humanos que se han convertido en animales y conservan su inteligencia. Luca, ubicada muchos años después, muestra como existen criaturas híbridas entre ambas especies.

Esa inteligencia artificial estaría detrás de la compañía “Buy N Large”, que empieza a crear productos que tienen consciencia propia, incluso llegan a rebelarse contra los humanos. Eso se ve en las películas de Toy Story. pic.twitter.com/vtVsqYSxaZ — Rafael Poulain (@RafaelPoulain) February 15, 2022

Ya alrededor de los años 50, superhéroes como Los Increíbles son masacrados por las máquinas. El usuario afirma que Buy N Large está detrás de los juguetes de Toy Story, y hasta la tercera y la cuarta parta de la misma no vemos que hay muñecos capaces de sentir odio por los humanos. Mientras tanto, Buscando a Nemo, Buscando a Dory y Ratatouille se puede ver cómo los animales están empezando a tener conciencia, prácticamente al nivel de los humanos -incluso más, dependiendo de la película-.

Del Revés muestra que la alegría es una emoción muy poderosa -tal y como enseña el final de Monstruos SA-, y vemos a Bing Bong, amigo imaginario en los recuerdos de la protagonista, desaparecer tras ser olvidado. Curiosamente, esta es la premisa de Coco, aunque deja otra pregunta en el aire: ¿y si esta criatura, lejos de ser inventada, fuese uno de los monstruos en nómina de Monstruos SA?

Más allá de sentimientos y emociones -donde se enlaza Soul, donde hay fans que aseguran que 22 es el espíritu que al saltar al mundo terrenal ocupa el cuerpo de Riley, protagonista de Del Revés-, la Tierra empieza a ser terriorio hostil para la vida. Mientras los últimos humanos se lanzan al espacio, los coches de Cars toman el control del planeta. Lo harían, según Negroni, del año 2110 al 2804, por lo que encaja perfectamente ver ciudades como París en el mundo de Rayo McQueen.

Los humanos vuelven a la Tierra gracias al triunfo de Wall·e… Aunque no les dura demasiado. Del 2805 al 2898 se intenta repoblar el planeta, aunque no con demasiado éxito. Sin embargo, la vida se mantiene en forma de insectos, momento perfecto para Bichos. Película en la que, dicho sea de paso, no se ven humanos. Onward vendría después, como primera fase de una mutación con los seres que quedan; para dar lugar a Monstruos como los de Monstruos University y Monstruos SA.

Cuando pasan los siglos, los seres que habitan la tierra han mutado eso lo vemos en “Onward”, donde vemos un mundo lleno de criaturas místicas y de nuevo se menciona la existencia de la magia en el universo de Pixar, por lo tanto en esta gran historia. pic.twitter.com/5WxivXjla7 — Rafael Poulain (@RafaelPoulain) February 15, 2022

Pero, ¿y si las puertas de la fábrica transportasen al pasado, en vez de a una dimensión alternativa de humanos? Tiene sentido, pues coger energía "limpia" de las emociones de las personas del pasado en vez de explotar recursos del presente evitaría un futuro tan contaminado como el que pasó la Tierra de Pixar. Aunque como todos sabemos, todo se tuerce cuando Sulley conoce a Boo.

Al final de la película reconstruye la puerta que lleva a verla, aunque todo parece apuntar a que tras eso, no se vuelven a ver. La niña crecería echando de menos a la criatura, algo que la obsesionó hasta tal punto que descubre la magia. Con el paso de los años viaja al pasado, donde se quedará atrapada hasta envejecer… Convirtiéndose en la bruja de Brave.

La evidencia de esto es que en la película de 2012 se puede ver que hay un tronco con una figura de Sulley tallada. Un detalle de lo más enternecedor que da altas sospechas sobre esta teoría, más allá de que también se ven tallajes de una furgoneta de Pizza Planet, entre otras figuras.

La anciana tiene una imagen de Sulley tallada en madera dentro de su tienda. pic.twitter.com/YzHhsL4Ajk — Rafael Poulain (@RafaelPoulain) February 15, 2022

Así, se cierra el círculo de una saga que ocupa millones de años -ríete tú de Vengadores: Endgame-, y demuestra que la idea de la teoría no es tan descabellada como suena. Los responsables de la factoría no se han pronunciado al respecto, aunque de hacerlo, seguro que darían una alegría a más de un fan.

Así que Boo ha pasado la vida buscando a su amigo, viajando a través del tiempo con la esperanza de volverlo a ver.



Es el amor y la amistad entre ambos lo que mantiene unido todo el universo de Pixar.



Nos vemos mañana con otra historia.



Fin. pic.twitter.com/C3HjnflOZc — Rafael Poulain (@RafaelPoulain) February 15, 2022

A falta de estrenos como RED o Lightyear, todo parece encajar a la perfección. ¿Tendrán algún detalle clave que vuelva a revolucionar la teoría de Negroni? Habrá que esperar para averiguarlo, aunque la fantasía de creer esta interconexión seguro que prevalece a cualquier declaración oficial.