The Weeknd cumple 32 años y lo celebra con este tierno mensaje de su madre

The Weeknd está de celebración. El canadiense cumple 32 años este miércoles 16 de febrero y qué mejor forma de celebrarlo que publicando el tierno mensaje de su madre. "16 de febrero a las 2:45 pm, la estrella nace. Feliz cumpleaños Abel", escribe la madre. A continuación, se puede leer dos frases en otro idioma. Quizás en el de sus padres, ya que era una pareja de emigrantes etíopes cuando llegaron a Canadá en los años 80.

"Eres nuestro héroe. Que Dios te bendiga a ti y a tu trabajo con mucho amor. Siempre tus orgullosos padres", añadía. Sin duda, esta dedicatoria no solo ha emocionado al artista, sino que también a todo su fandom. "Felicidades leyenda", escribía un usuario de Twitter. El 2022 promete mucho para Abel Tesfaye, ya que también se encuentra celebrando el éxito de su último trabajo, Dawn FM.

El pasado 7 de enero de 2022, el artista lanzaba Dawn FM, un disco lleno de electrónica y de sonidos R&B. Para ello, ha contado con numerosas y grandes colaboraciones como las del célebre productor Quincy Jones, Tayler The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never y el actor Jim Carrey. Un álbum que llegaba después de After Hours (2020) y que dejaba a todo el mundo boquiabierto por su contenido, especialmente por sus videoclips.

The Weeknd, sumergido dentro del nuevo mundo sonoro

Por ahora, el canadiense no ha lanzado ninguna novedad musical, sino que aprovecha al máximo su nuevo proyecto ya sea con videoclips o con remixes. Por ejemplo, el intérprete de I Feel It Coming nos regalaba en enero una realidad alternativa para Dawn FM: lanzando los remixes de Sacrifice y Take My Breath.

Y para ello, Abel contó con la electrónica experimental de Swedish House Mafia y Agents of Time. De esta manera, tendríamos dos magníficas opciones para seguir bailando. Todavía no sabemos si el artista ha celebrado su cumple con una gran fiesta, aún así desde los40 le deseamos un feliz cumpleaños.