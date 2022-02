María Pedraza sorprende con un radical cambio de look: pelo corto y negro

María Pedraza es una de las actrices españolas más solicitadas del momento. La hemos visto en algunas de las series más exitosas del momento como Élite, Toy Boy o La Casa de papel. María se ha convertido en una auténtica camaleón, regalándonos grandes personajes en las series que participa.

Además, ser una de las jóvenes artistas más solicitadas del panorama nacional también la ha posicionado como una de las personas más influyentes del mundo de la moda española. Las grandes firmas quieren colaborar con ella y sus looks son tendencia. De este modo, la joven no tiene miedo de arriesgar con sus peinados. Eso sí, muchas veces ha usado extensiones o pelucas para conseguir proyectos capilares.

Este mismo miércoles, 16 de febrero, María ha compartido su último cambio de look. ¡Y menudo cambio radical! La estrella ha compartido unas imágenes donde aparece con una nueva melena de color negro y que le llega por los hombros.

María ha apostado por uno de los peinados más queridos por las artistas desde los años noventa: el estilo bob. Para la ocasión, María ha dejado atrás su característica melena pelirroja y se ha decantado por el color negro. Con los ojos azules y la piel blanca, tememos que reconocer que le queda de maravilla. De hecho, nos recuerda al personaje de Mia Wallace, al que dio vida Uma Thurman, en Pulp Fiction.

La actriz ha compartido un vídeo donde aparece de espaldas para enseñar este cambio de look. Eso sí, todavía no sabemos si se trata de un look temporal o algo que llevará durante los próximos meses. Quizá haya decidido llevar este peinado para una sesión de fotos o para un trabajo como actriz. Las únicas pistas que ha dejado han sido unos emojis: un gato negro y un corazón.

Sea como sea, María Pedraza está espectacular con este peinado. ¡Nos encanta!