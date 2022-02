Camila Cabello comparte un adelanto de una nueva canción para ‘Familia’

Aunque hayan pasado meses desde que Camila Cabello lanzara Don’t Go Yet, todavía tenemos la melodía en la cabeza. Y es que la estrella cubana tiene un don para hacernos cantar y bailar. Cada vez queda menos para que podamos disfrutar de su tercer disco en solitario. Bajo el nombre de Familia, la artista promete volver a sus raíces en este nuevo trabajo.

De momento hemos podido escuchar tres temas del disco. Además de Don’t Go Yet, Camila ha adelantado Oh, na, na, lanzado en octubre, y la canción La Buena Vista. Esta última se pudo disfrutar en exclusiva durante su Tiny Desk Concert. Además, este mismo año ha sacado la canción de Million To One para la película Cinderella de Amazon Prime.

Pues bien, los fans que esperaban nueva música de la artista están de enhorabuena: y es que la cantante ha compartido un nuevo adelanto de su próximo single. Lo ha hecho a través de su cuenta de TikTok.

En el vídeo vemos a Camila desde casa cantando la nueva canción. Grabada con la cámara delantera del móvil, la estrella aparece mirando a cámara y diciendo la letra.

Para la ocasión parece que la estrella ha apostado por un sonido más pop dance, dejando apartado (de momento) el sonido latino que tanto gusta a sus fans. Y es que Camila ha hecho de sus raíces su sello de identidad musical. ¡Y nos encanta!

Aunque de momento la cantante no ha comunicado la fecha de lanzamiento de esta nueva canción, todo apunta a que no habrá que esperar mucho para poder escuchar el resultado completo. Tal y como ha dicho en más de una ocasión, su álbum Familia saldrá este 2022. Se trata de uno de los discos más esperados del año y el más familiar de toda su carrera.