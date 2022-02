Ed Sheeran comparte el ‘making off’ del remix ‘The Joker And The Queen’ con Taylor Swift

Ed Sheeran ha ido aumentando el hype por el videoclip del remix The Joker And The Queen con diferentes publicaciones en las redes sociales y es que sus fans se lo agradecen. Sobre todo porque la química entre el británico y Taylor Swift es tan potente que los resultados de ella son todavía mejores.

Ed continua revolviendo corazones y lo ha hecho con un vídeo sobre el making off del videoclip del remix The Joker And The Queen. Con este nostálgico vídeo podemos ver cómo ha sido la producción del clip y cómo los actores y el personal han disfrutado durante el proceso. Además, podemos ver cómo el director Emil Nava es el protagonista del filme, ya que nos muestra todos los detalles que esconde el video musical.

Behind the scenes on The Joker And The Queen video shoot with @emilnava



Repost @ teddysphotos on Instagram pic.twitter.com/qD5vurh23i — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) February 15, 2022

Asimismo, podemos apreciar los diferentes ángulos que se han tomado para el reencuentro amoroso. Pero no todo ha sido trabajo y trabajo. Nava también ha tenido tiempo para hacer bromas a los protagonistas de la historia al igual que también para dar consejos sobre cómo tienen que actuar. Sin duda, se trata de un vídeo muy profesional y emotivo para todo el fandom de Ed y Taylor.

La continuación de Everything Has Changed

Desde que los amigos se unieron en este nuevo proyecto, las reproducciones de su filme siguen creciendo. Hasta ahora el vídeo cuenta con más de 12 millones de visualizaciones en YouTube. Y es que es inevitable no emocionarnos con la historia que nos cuentan la canción, sabiendo sobre todo que los protagonistas son los mismos niños que aparecieron en Everything Has Changed.

En The Joker And The Queen, Ava Ames y Jack Lewis no se dan cuenta de que sus vidas están a punto de cambiar por la fuerza del destino y del amor. Tras haber estado 9 años separados, regresan más maduros y con más fuerzas para seguir amándose.