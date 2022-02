9 de 10 Este doble disco de sus satánicas majestades es uno de los más caóticos, inconexos y oscuros de la banda, lo cual dividió enormemente las opiniones de la crítica, pero precisamente por eso se convirtió en imprescindible. Mick Jagger comentó sobre él: “El disco tiene una de las peores mezclas que he oído nunca. Es curioso que a todo el mundo le guste Exile on Main Street, la verdad es que no sé por qué. El disco tiene cuatro temas buenos pero los otros no funcionan”.