Susi Caramelo le dice a Jedet lo que todos han pensado al verla con su ex: “Se os ve en los ojos”

El pasado sábado, 12 de febrero, Valencia acogió a todo un centenar de estrellas. Y es que la ciudad de las Artes y las Ciencias acogió la 30ª Edición de los Premios Goya. Los galardones más famosos del cine español dieron mucho que hablar. Ya sea por los increíbles estilismos que llevaron los protagonistas de la noche o por los premidados de la edición, la gala dio para muchos titulares.

Por supuesto, tampoco faltaron los reportajes en la alfombra roja. Uno de los más esperados, sin duda, era el de la cómica Susi Caramelo. La presentadora de Movistar+ acudió un año más a los galardones. Con su habitual desparpajo y su gran sentido del humor, las estrellas españolas fueron acercándose a su puesto.

Entre ellas estuvo Jedet. La actriz de Veneno acudió a la ceremonia acompañada de su ex, el rapero Josh Ortiz. La pareja estuvo saliendo unos meses en 2020, compartiendo varias publicaciones en sus cuentas de Instagram donde se veían de lo más acaramelados. En diciembre de ese mismo año, la artista comunicó en sus redes sociales que su relación con Josh había terminado. Aunque no dio muchos detalles, parece que no acabaron muy bien.

Ahora, un año y medio después, Jedet y Josh han acudido a la alfombra roja juntos. Un detalle que no ha pasado desapercibido por Susi Caramelo. La cómica y la actriz tienen muy buena relación desde que rodaron un programa. Ambas coincidieron en la ficticia boda de Susi que preparó Movistar+.

De este modo, cuando Susi Caramelo ha visto a Jedet junto a su ex novio en la alfombra roja de los premios españoles, no ha podido evitar preguntarle lo que todos los espectadores han pensado: “Has vuelto con el churri, ¿no?”

Entre risas, Jedet ha llamado a Josh para explicar que de momento son solo amigos. Eso sí, Susi no se lo ha creído: “Que estáis f*****do, que se os ve en los ojos”.

Jedet se lo ha tomado con mucho humor

Jedet se ha tomado con mucho humor la pregunta de su amiga Susi y ha compartido el momento en su cuenta de Instagram. La joven ha escrito el siguiente mensaje junto al vídeo compartido:

“Mi Susi Caramelo cree que Josh Ortiz y yo somos más que amigos y que f*llamos. Te amo ¡enhorabuena por tu nuevo programa Rojo Caramelo!”

Jedet y Josh lanzan canción juntos: Te quiero bebé

Parece que la relación entre Jedet y Josh ha mejorado mucho. Y es que los dos artistas llevan una relación de amor (aunque sea solo de amistad). La de Granada ha publicado el tema que grabó junto a él hace meses. De hecho, ya adelantó que formaba parte de su nuevo disco.

Se trata de Te quiero bebé, una canción producida por Quiroga que suena de maravilla. Además, Josh ha querido dedicarle un post muy especial a su ex novia. Con una foto de la noche de los Goya, el joven ha escrito lo siguiente en su cuenta de Instagram: “Te quiero y punto”.

TE QUIERO BEBÉ - JEDET & JoshOrtiz (Prod Quiroga)

Sea como sea, nos alegramos de que se lleven tan bien. Sobre todo, si van a lanzar más música juntos.