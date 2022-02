Jordi Hurtado: “No existe el secreto de la inmortalidad, pero sí el de la continuidad”

Este jueves, 17 de febrero, Saber y Ganar cumple 25 años en antena. Para celebrarlo, Jordi Hurtado presentará un programa especial en el prime time de La 2, en el que disfrutarán, junto a Elisenda Roca y Pilar Vázquez, de un espectáculo cargado de emociones y sorpresas.

Y es que, que un concurso cumpla más de dos décadas es "todo un récord en la historia de la televisión",como dijo el propio presentador en la rueda de prensa y nos ha contado en una entrevista con LOS40.com

Con él hemos hablado de lo que ha supuesto el programa en su carrera, de las bromas sobre su inmortalidad y hasta de la música que escucha en casa. Nos ha desvelado todo eso y más:

Tras 25 años en 'Saber y Ganar', ¿qué balance haces de esta aventura?

Más que positivo, extraordinario. Nació en 1997 para tres meses y ha llegado a los 25 años. Estoy feliz y contento por la fidelidad de los espectadores. Es un programa con mucho presente y mucho futuro, y es lo mejor que te pueden decir.

Si el día que firmaste el contrato te dicen que es para 25 años, ¿qué hubieras dicho?

No me lo hubiera creído. Cuando empiezas en un programa sabes que si no funciona se acaba y nadie más se acuerda de él. Así han desaparecido muchísimos formatos, así es la televisión. Pero por suerte la audiencia manda y el espectador nos espera. Pero inicialmente era imposible pensar que llegaríamos tan lejos.

¿Se podría decir que 'Saber y Ganar' y tú sois uno?

Absolutamente. Entre los programas diarios y los del fin de semana son más de 6.000 y estos 25 años es algo único e histórico en la historia de la televisión, me podrían dar la medalla del trabajo [risas]. Pero es que me lo paso muy bien grabando, me dan mucha libertad de creación y me siento privilegiado.

La gente asegura que estás igual desde hace 25 años, ¿tú te sientes igual?

¿Quién no cambia en 25 años? Es imposible no hacerlo. Hay quien evoluciona bien, mal y mejor pero todos cambiamos.

¿Qué le dirías a ese Jordi Hurtado de hace 25 años?

Le diría que bravo por la paciencia que has tenido, por no perder la ilusión, Cuando el programa caía y desaparecía de la programación por cualquier evento deportivo y volvíamos a intentar subir la audiencia... eso no es fácil.

Y la pregunta que todos nos hacemos: ¿cuál es tu secreto de la inmortalidad?

Como no existe pues no hay secreto. Sí podría daros el secreto de la continuidad: creer en lo que haces, disfrutar con el trabajo, estar muy activo y huir del sedentarismo. Eso es muy importante.

Para acabar: ¿qué música escucha Jordi Hurtado en su casa?

Yo que empecé también en LOS40 en Radio Barcelona, siempre he estdo muy ligado en la música. Esa música de finales de los 70 y 80 siempre me ha acompañado. Escucho mucho el 'Hotel California' de The Eagles, un tema que no se ha quemado. También a Dire Straits, David Bowie, Supertramp y Elton John que me encanta.

Así será el programa especial por los 25 años de 'Saber y Ganar'



La Paloma, una de las salas con más historia de Barcelona, será el marco para disfrutar de un espectáculo cargado de emociones y sorpresas. Jordi Hurtado estará acompañado por seis de los mejores presentadores de concursos de la televisión: Ion Aramendi, Llum Barrera, Carolina Ferre, Antonio Garrido, Goyo González y Luis Larrodera, que comprobarán en primera persona cómo se sienten los concursantes en el atril de 'Saber y Ganar'.

Participarán en varias de las míticas pruebas, como 'Cada sabio con su tema', una 'Última llamada' especial de cine o una 'Parte por el todo' muy musical. También se incorporará al programa el rapero Arkano, que regalará un freestyle sobre conceptos relacionados con el concurso.

Jordi Hurtado no estará solo como maestro de ceremonias. Sus compañeros Juanjo Cardenal, Elisenda Roca y Pilar Vázquez, comentarán curiosidades y anécdotas de su labor en el programa y participarán en una 'Pregunta caliente encadenada' sobre el programa muy singular.

También desfilarán por el especial los concursantes más destacados que han pasado por el programa. Son los verdaderos protagonistas de 'Saber y Ganar': los “magníficos” David Díaz, Manolo Romero, Óscar Díaz, Ana Pérez, José Manuel Dorado o Víctor Castro, que recordarán alguna de las anécdotas que vivieron durante su paso por el concurso y desvelarán cuáles son sus pruebas preferidas, o las más temidas. Jordi Hurtado repasará en un vídeo los momentos más divertidos protagonizados por los exconcursantes.

Después de la celebración de los 25 años de 'Saber y Ganar' en La 2 se emitirán el primer programa, que se emitió el 17 de febrero de 1997 y el programa número 5.000, emitido el 1 de junio de 2018.