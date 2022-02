Álex González explicó la razón por la que le “reconstruyeron los testículos” en ‘Toy Boy’

Álex González regresó a El Hormiguero para promocionar la próxima miniserie que estrena en Prime Video el 25 de febrero: Operación marea negra.

Se trata de una producción, compuesta por cuatro capítulos de 50 minutos, inspirada en la historia real del primer narcosubmarino interceptado en Europa y en la que el actor está a las órdenes de Daniel Calparsoro.

Pero se trata de uno de los intérpretes más demandados en la actualidad y por ello, también aprovechó para promocionar otra de las series que acaba de lanzar. En esta ocasión en Netflix: la segunda temporada de Toy Boy.

González se ha unido a la ficción de strippers en estos nuevos capítulos interpretando a un "mafioso italiano con pocos escrúpulos", según explicó. Un personaje con el que se lo ha pasado muy bien. Tanto que le tuvieron que "reconstruir los testículos" de forma digital, confesó entre risas.

Ante el asombro del público, el actor desveló lo ocurrido: "Los desnudos me dan cierto pudor pero para superarlo tengo que hacer como que me da igual. En un momento iba sin ropa, cantando ópera, y tenía que agacharme a cogerla, y en vez de hacerlo de lado, lo hice dando la espalda a la cámara y se vio todo. Por lo que, días después me dijeron que me querían presentar a una compañera que llevaba seis días reconstuyéndome los testículos", dijo riendo.