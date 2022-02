Javier Ruiz habla de su salida más polémica: “Ana Rosa Quintana me despidió”

Javier Ruiz fue despedido el pasado mes de julio de El programa de Ana Rosa. En aquel entonces, el presentador no se quiso aclarar lo que había pasado, pero esta semana sí lo ha hecho en una entrevista en el programa Pandemia Digital que conduce Julián Macías en Youtube.

Primero habla alto y claro de su etapa en Cuatro. Allí presentó con éxito Las mañanas de Cuatro. Sin embargo, un buen día, Mediaset España decidió cargarse el espacio y prescindir del periodista valenciano. "Te digo lo que hay y verás que yo tengo el nivel de eufemismos en cero. Cuando has dicho antes 'llega un momento en que compran Cuatro y te vas'...No, compran Cuatro y me despiden. A mí me despidieron. No pasa nada y, además, no hay ningún problema en esto", explica en esta entrevista.

En ese momento, y sin que le pregunten, Javier Ruiz también se pronuncia sobre lo sucedido en El programa de Ana Rosa, dando una respuesta que quizá pueda sorprender a muchos. "Ana Rosa Quintana me despidió también. Y dicho esto, no me voy voluntariamente. A mí me echan, no pasa nada. Y no hay ningún rencor", cuenta. "Yo respeto a Ana Rosa y la quiero personalmente porque a mí me llevó, a mí me ha tenido ahí como una voz más y en el momento en el que quiere prescindir de mí, quiere prescindir de mí y punto y no hay más".

Javier Ruiz, presentador de TVE

Las claves del siglo XXI es el programa que presenta Javier Ruiz ahora en La 1 de Televisión Española. Se trata de una apuesta por la información y el análisis para que la audiencia extraiga sus propias conclusiones. Cada semana, este formato trata dos temas en profundidad con una mesa de expertos y reconocidos especialistas en los asuntos que se aborden.