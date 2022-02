Jennifer López enloqueció al mundo con su vestido verde jungla de Versace: “¿Qué está pasando?”

A Jennifer López no le importó que ese vestido verde jungla ya se lo hubiera puesto antes Geri Halliwell. En cuanto se lo probó, lo tuvo claro. Ese era el vestido que luciría en la gala de los Premios Grammy 2000. El diseño de Donatella Versace se convirtió en una pieza emblemática en la historia de la moda y de la cultura pop. Su impacto fue tan inmenso, que Internet enloqueció. La gente buscaba ávidamente una imagen de J.Lo con su icónico atuendo. Y eso fue lo que dio origen al buscador de imágenes de Google. Esta es la historia de un 'outfit' revolucionario que hoy está colgado en el armario personal de López.

Buscando un 'outfit'

2000 fue un año rompedor para Jennifer López. Conocida ya como actriz y bailarina, se había impuesto el reto de hacerse un hueco en la música. Y su primer intento fue la publicación de On the 6 (1999). Una de sus canciones, Waiting for tonight, recibió una nominación al Grammy en la categoría Mejor Disco Dance. Así que la neoyorkina aparecía en la lista de invitados de la 42ª edición del evento que se celebraría el 23 de Febrero de 2000 en el Staples Center de Los Ángeles. Era su primera nominación a los gramófonos y su estreno en la gran gala los principales premios de la industria musical norteamericana. J.Lo y su 'outfit' tenían que estar a la altura.

En ese momento, la artista estaba en pleno rodaje de la película The Wedding Planner junto a Matthew McConaughey, así que no disponía de mucho tiempo para encontrar un vestido apropiado: "Estaba en el set y tenía que buscar mi atuendo para los Grammy", recordaba López en una entrevista para Vogue. Su estilista en aquella época, Andrea Lieberman, le presentó múltiples 'looks', pero ninguno destacaba especialmente, todos eran "un desastre".

"¡Ese es el vestido!"

El mismo día de los Grammy, Lieberman llegó al rodaje con tres vestidos. "Me probé el verde y cuando salí, todos los que estaban se quedaron boquiabiertos '¡Ese es el vestido!'". Pero a la estilista no le gustó la elección. "Me dijo '¡No!. No te puedes poner ese'. Y yo respondí '¿Por qué me lo traes entonces?'. Ella seguía diciendo 'No, no te lo puedes poner porque otras personas lo han llevado ya – la propia Donatella lo había utilizado y también una de las Spice Girls", siguió relatando Jennifer en la revista de moda.

"Y yo insistí, 'Este es el que me voy a poner. Este es'". Y añadió: "Ni siquiera pensé mucho en el vestido. Me emocionaba mucho más asistir a los Grammy. No pensé que fuera tan atrevido, para ser honesta. Simplemente me alegraba tener algo que ponerme esa noche".

"¿Qué está pasando?"

Esa noche del 23 de Febrero, mientras Jennifer López caminaba sobre la alfombra roja de la mano del que entonces era su novio, Sean "Puffy" Combs, percibió el tremendo impacto que ocasionaba su vestido. Un vestido verde Versace con estampado de jungla y un escote que se extendía varios centímetros por debajo del ombligo donde se ceñía con un broche brillante para abrirse de nuevo a lo largo de las piernas.

Jennifer Lopez y su icónico vestido de Versace. / S. Granitz/WireImage

“Cuando llegué a la alfombra roja, había muchísima gente e intentábamos abrirnos paso. Y, de repente, todo el mundo empezó a moverse cuando pasamos… la gente empezó gritar. Sentí como una energía", rememoraba J. Lo en Entertainment Tonight. "Y yo me preguntaba '¿Qué está pasando?'. Y mi vestido era lo que estaba pasando y yo no lo sabía".

"Fue uno de esos momentos perfectos"

El paseo de Jennifer López con el famoso 'vestido jungla' se convirtió en un momento lacrado para siempre en la historia de la cultura pop: "En lo que respecta a mi carrera, este vestido verdaderamente marcó un momento en el tiempo", explicó López en Vogue. "Si la gente no conoce mi música y no conoce mis películas, lo que seguramente conozca es ese momento y ese vestido... así fue". Inmediatamente, J.Lo monopolizó la atención de los fotógrafos y del público.

El vestido de Jennifer Lopez, por detrás, con toda la espalada al descubierto. En la imagen, junto a su pareja de entonces, Sean Combs. / Sam Levi/WireImage

Ya dentro del Staples Center, debía entregar el premio a Mejor Álbum de R&B (a TLC por FanMail) junto al actor David Duchovny. "Cuando caminaba hacia el escenario, notaba el murmullo del público. Todo el mundo empezó a aplaudir y yo sonreí, intentando parecer normal… Fue uno de esos momentos perfectos". Duchovny, también impactado con el 'look' de Jennifer, provocó las carcajadas del público y de la propia López cuando dijo: "Esta es la primera vez en cinco o seis años de que estoy seguro de que nadie me está mirando".

Elton John, Britney Spears, Whitney Houston, Mary J. Blige, Will Smith, Ricky Martin o Destiny’s Child. Todos ellos, tuvieron su momento de gloria esa noche. Pero echando la vista atrás, el papel estelar de los Premios Grammy 2000, le corresponde a Jennifer López. Y eso que se marchó con las manos vacías: Cher con Believe se llevó el premio a Mejor Disco Dance.

Geri Halliwell, casi desapercibida

Efectivamente, como había advertido su estilista, J.Lo no era la primera que se ponía el vestido "verde jungla" diseñado por Donatella Versace y confeccionado con gasa de seda transparente estampada con hojas tropicales y bambú. Antes había sido su creadora quien lució una versión sin mangas en una gala en Nueva York en Diciembre de 1999. También Geri Halliwell, que acababa de marcharse de las Spice Girls, caminó por la alfombra roja de los NRJ Music Awards en Cannes con esa misma indumentaria. Y lo hizo el 22 de Enero de 2000, tan solo un mes antes que López. Sin embargo… pasó casi completamente desapercibida.

Internet explota

Lo cierto es que el efecto del vestido en J.Lo fue espectacular. De inmediato, ocupó titulares en todo el mundo. Pero las imágenes que aparecían en televisión y prensa no eran suficientes para satisfacer la curiosidad de la gente. Internet, que en esa época estaba dominado por textos, enloqueció la noche de los Grammy. “La gente quería algo más que texto. La primera vez que se hizo evidente fue después de los Grammy 2000, cuando Jennifer López se puso ese vestido verde que captó la atención del mundo", resaltó el CEO de Google Eric Schmidt en GQ.

"En esa época, fue la búsqueda más popular que habíamos visto jamás. Pero no teníamos una manera segura de ofrecer a los usuarios lo que querían exactamente: una foto de J. Lo con ese vestido". Y fue esa oleada de fascinación por López y su 'jungla', lo que impulsó el nacimiento de Google Images.

Después de años expuesto en el Museo Grammy en Los Ángeles, el vestido fue reclamado por la propia López. Lo quería para ella. Así que hoy está colgado en el interior de su armario personal, listo para reutilizarse en cualquier ocasión.