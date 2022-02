Éstas son las bandas de K-Pop que harán su debut en 2022

El K-Pop es un fenómeno internacional del que ya nadie se salva. Son cada vez más las personas que caen rendidas ante el talento de los artistas que dan vida a este estilo musical. Las coreografías, la puesta en escena, las letras y los ritmos de las canciones son elementos que, sin duda, justifican esta obsesión entorno al K-Pop.

La buena noticia es que los nuevos talentos tampoco dejan de surgir en la industria. En LOS40.com hemos recopilado los nombres de muchas de estas bandas que van a debutar en este 2022. Así que apúntatelos todos porque van a dar de qué hablar, y mucho, en el mercado de la música internacional. ¡Atento/a!

TEMPEST

El grupo está formado por siete miembros que harán su debut como formación el 2 de marzo. Lo harán con su primer mini álbum It's Me, It's We. De momento hemos podido ver algunos avances del concepto visual que acompañará a este proyecto, y podemos asegurar que no van a dejar indiferente a nadie.

Su debut estaba programado para el 21 de febrero, pero debido al COVID-19 tuvieron que posponerlo. Su agencia es Yue Hua Entertainment.

Integrantes: Hanbin, Hyungseop, Hyuk, Eunchan, Lew, Hwarang, Taerae.

NMIXX

También formado por siete integrantes, NMIXX va a ser una de las girlbands que más suenen en los auriculares de los amantes de este estilo. Van a debutar el 22 de febrero con el single Ad Mare. Aunque algunos afortunados ya han podido disfrutar de su música en directo en el showcase NMIXX Debut Showcase el pasado 7 de febrero.

También van a apostar mucho por la moda. Y es que han sido confirmadas para la edición de marzo de la revista Dazed Corea en colaboración con la firma Prada. Sus agencias son JYP Entertainment y SQU4D.

Integrantes: Lily, Haewon, Sullyoon, Jinni, Bae, Jiwoo, Kyujin.

TRAINEE A

Su fecha de debut aún no está confirmada, pero lo que sí es cierto es que su agencia es BigHit Music, es decir, la misma que la de BTS. Por tanto, de este proyecto podemos esperar muchos hits y una estrategia de lo más cuidada. La boyband está formada por siete integrantes.

De momento, tal y como hemos indicado en líneas anteriores, se desconoce mucha más información al respecto. Estaremos atentos a cualquier novedad.

Integrantes: Yorch, Leo, Sangwon, Woochan, James, JJ, Jihoon.

KEP1ER

Este grupo formado por nueve chicas es, sin duda, uno de los debuts más esperados del año. De hecho, llegó bien pronto: el 3 de enero. Kep1er se presentó al mundo con su primer mini álbum FIRST IMPACT, que llegaba acompañado de la canción principal WA DA DA.

El grupo nació del reality show Girls Planet 999. Sus agencias son WAKEONE y Swing Entertainment.

Integrantes: Yujin, Xiaoting, Mashiro, Chaehyun, Dayeon, Hikaru, Huening Bahiyyih, Youngeun, Yeseo.

BLAZE

Otra formación que ya está protagonizando las bandas sonoras de miles de fans en todo el mundo es el dúo Blaze. Debutó el 28 de enero con su single Funny Game e inmediatamente conquistaron a los que lo escucharon.

Sus agencias son BLAZE Entertainment y MUGIT Entertainment.

Integrantes: Haena, Saeha.

GOT (Girls On Top)

Este grupo tiene algo especial, y es que está formado por integrantes de BoA, AESPA, Girls' Generation y Red Velvet, que son algunas de las girlbands más importantes de la historia del K-Pop. Debutaron el 3 de enero con Step Back, una canción muy adictiva. En Youtube, su stage video reúne más de 64 millones de visualizaciones. Su agencia es SM Entertainment.

Integrantes: Taeyeon, Hyoyeon, Seulgi, Wendy, Karina, Winter.

Otros artistas de K-Pop que tienen programado su debut para este 2022 (o que ya lo han realizado) son TRENDZ, H1-KEY, BABYMONSTER, ymás. ¿Te animas a escucharlos?