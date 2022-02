Jake Gyllenhaal tiene algo que decir sobre la nueva versión de ‘All To Well’ de Taylor Swift

El pasado mes de noviembre, Taylor Swift lanzaba la reedición de su álbum Red. Diez años después de haberlo publicado, la estadounidense volvía a grabar aquellas canciones que la posicionaron como una de las estrellas pop más importantes del siglo XXI. Lo hacía para recuperar el control total sobre toda su obra y dejar a Scooter Braun, su anterior productor, sin ningún tipo de poder.

Pero no solo eso. La cantante ahora decide todo lo que publica. De este modo, la artista no ha tenido problema en publicar canciones inéditas de aquel disco. Tampoco en publicar versiones explícitas. Incluso de diez minutos. Ya no hay nadie que le diga que eso no va a vender o que no es radiable. Taylor puede hacer lo que quiera.

Sin ningún tipo de remordimiento, la estrella americana lanzó una nueva versión de All Too Well. La joven no solo publicó un nuevo corte de 10 minutos de canción, también produjo un corto protagonizado por Dylan O’Brien y Sadie Sink donde contaba una historia de desamor.

Todo aquel seguidor de Taylor, que conozca su universo y su folclore, sabe de sobra que esta canción está dedicada a la relación que tuvo con el actor Jake Gyllenhaal. La pareja estuvo saliendo unos meses en 2010. Aunque fue un periodo breve, Taylor, que por aquel entonces solo tenía 21 años, lo pasó muy mal.

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Lyric Video)

La reacción de Jake Gyllenhaal

Ahora, cuando han pasado tres meses desde que la estadounidense lanzara esta canción, Jake Gyllenhaal se ha pronunciado al respecto. En una entrevista para Esquire, el actor ha hablado sin tapujos sobre el tema.

“No tiene nada que ver conmigo. Es sobre su relación con sus fans. Es su forma de expresarse. Los artistas recurren a experiencias personales para inspirarse. Y no hay rencor en eso”, ha empezado diciendo el actor de 41 años.

Jake ha continuado explicando que las semanas después del lanzamiento de Red no han sido complicadas, pero que sí que ha visto la reacción que ha tenido en redes sociales: “Creo que es importante que los fans no se salgan de control y que haya responsabilidad. No hay que permitir el ciberacoso”.

El actor ha seguido diciendo que las personas deberían cuestionarse más la forma en la que usan sus redes sociales: “Mi pregunta es, ¿es este nuestro futuro? ¿El enfado y la división es nuestro futuro? ¿O podemos ser empoderados y empoderar a otros mientras, simultáneamente, ponemos empatía y civilidad en las conversaciones dominantes? Esa es la discusión que deberíamos estar teniendo”.

La letra de la canción All To Well se inspiró directamente de la relación que tuvo Taylor con Jake. A pesar de que duró solo tres meses en 2010, el actor dejó marcado el corazoncito de la cantautora. De hecho, la diferencia de edad entre los dos artistas (que en aquel entonces tenían 21 años y 32) queda reflejada en la letra.

Aunque ha pasado una década desde que Tay escribió esta canción, sigue siendo la favorita de muchas personas para llorar tras un mal de amores.