Consigue el último disco de Rod Stewart, ‘The Tears of Hercules’, firmado por el artista

"Nunca he dicho esto antes sobre ningún esfuerzo anterior, pero creo que este es, con mucho, mi mejor álbum en muchos años". Esta es la nota que Rod Stewart incluye en la portada de su último disco, y ya deja entrever que ha vuelto con ganas al mundo de la música. The Tears of Hercules es su 31º álbum de estudio, un trabajo en el que vuelve a la composición con 12 canciones, nueve de ellas compuestas por el británico.

No solo incluye novedades, sino que además podemos escuchar versiones de Marc Jordan y Johnny Cash. La parte más rockera de Stewart está presente como en canciones como Some Kind Of Wonderful o Born To Boogie. También hay cortes más románticos, con Hold On o Precious Memories, que aportan una visión mucho más reflexiva. Aunque sin duda, el tema más sorprendente es One More Time, su primer sencillo, que ha conectado de forma espectacular con el público y la crítica.

Este último disco es un proyecto cercano al corazón de Stewart, especialmente la canción Touchline, que dedicó a su padre, quien le inculcó a él y a sus hermanos su pasión por el fútbol, una tradición que Sir Rod ha transmitido a sus propios hijos.

Desde LOS40 Classic queremos celebrar el regreso de uno de los artistas imprescindibles de la actualidad. Por eso, vamos a darte la oportunidad de conseguir el último disco de Stewart, The Tears of Hercules, autografiado por el artista. Una ocasión única para hacerte con un objeto de coleccionista que presidirá tu discoteca desde el momento en el que llegue a tu casa.