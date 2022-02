Dani Fernández, ‘Entre las dudas y el azar’, encontró su sitio

Dani Fernández (Alcázar de San Juan, 1991) lleva toda una vida dedicada a la música. A pesar de que acaba de cumplir los treinta años, el artista empezó a pisar los escenarios siendo tan solo un niño. Con tan solo quince años, lo vimos por primera vez cantando Te doy mi voz para la preselección de Eurovisión Junior en 2006. Media vida después, Dani continúa teniendo ese desparpajo encima de los escenarios. Ahora lo hace con sus propias canciones, demostrando un sexto sentido a la hora de contar sus propias historias a través de las letras.

Tras desnudarse emocionalmente en Incendios (2019), su primer álbum en solitario, Dani Fernández da un paso más hacia su madurez musical de la mano de Entre las dudas y el azar. Dos años de trabajo, componiendo y buscando el sonido perfecto han merecido la pena. Y es que paradójicamente, el segundo LP de Dani, también lanzado de la mano de Warner Music, tiene poco de azar.

Para la ocasión, Dani se ha rodeado con dos productores que han sabido ver sus dos caras musicales: Tato Latorre y Paco Salazar. Ellos han ayudado al cantante a encontrar su sonido en este nuevo trabajo. Y es que para Fernández ha sido todo un desafío, tal y como confesó en la presentación de su disco:

“Soy una persona que me meto mucha presión a mí mismo y sabía que el segundo disco iba a ser lo más complicado que hiciese en mi vida. Un segundo disco que gustara a la gente. Me puse a pensar un poco en lo que gustó del primero, que me dejara la piel y pensé en las historias que llevaba arrastrando desde hace tiempo”.

Entre las dudas y el azar: un viaje de amor por el romanticismo

Dani Fernández sigue dando disparos directos al corazón. Al igual que en su primer álbum, el artista vuelve a apostar por abrirse en canal en cada una de las canciones, retratando todos aquellos pensamientos que se le pasan por la cabeza al estar enamorado. Entre las dudas y el azar es una montaña rusa de emociones, donde Dani nos describe con todo tipo de detalles las etapas de una relación. Desde la desilusión de un amor que se acaba como Guarda una parte hasta el sentimiento de no reconocerse a uno mismo al estar enamorado como en Si tus piernas.

Pero también tenemos letras optimistas. Porque el amor, al igual que Dani, es todo un conjunto de sentimientos y emociones. Entre ellas encontramos un Plan Perfecto, una de las canciones favoritas del proipio artista, cuyo estribillo melódico no podrás quitarte de la cabeza.

Un sonido pop rock intimista que bebe de los más grandes

Dani Fernández se vuelve a inspirar directamente en el sonido de algunos de sus cantautores favoritos. Si en su primer disco lo escuchábamos cantando junto a Andrés Suárez en 6 de septiembre, ahora lo vemos cantando Grace junto a Alberto Jiménez de Miss Caffeina.

Pero estos nombres de cantautores no solo los vemos en las colaboraciones, también en los créditos de las canciones. Su amigo Nil Moliner también se ha sentado junto a Dani para componer algunas canciones, regalándonos uno de los temas más movidos del disco: Dile a los demás.

Aunque si hay una persona que aparece todo el rato como coescritora de estas canciones es la pareja de Dani: Yarea Guillén. La música ha puesto su granito de arena en cada una de las composiciones de este nuevo trabajo.

A lo largo de su carrera, Dani ha tenido como referentes a grandes catautores y grupos musicales españoles. De este modo, el sonido de Entre las dudas y el azar bebe directamente de aquellas canciones que le han hecho emocionarse en festivales y conciertos. Aquellas que han marcado su vida. Aunque este elemento está implícitamente metido en el ritmo de las guitarras, la batería y las letras personales, Dani da un paso más y homenajea directamente con una versión de una de sus canciones a uno de los grupos más queridos del panorama indie: Supersubmarina.

Sin duda, Entre las dudas y el azar es la evolución natural de Incendios. Un álbum donde Dani Fernández vuelve a demostrar su gran capacidad de narrar historias de (des)amor a través de sus canciones. Las guitarras eléctricas y la batería es solo una hoja en blanco para que el artista exprese todos sus sentimientos. No tenemos pruebas, tampoco dudas de ello.