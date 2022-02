Karol G, Los Beatles y Queen: celebra el día del gato con estas 12 canciones

Tienen siete vidas y se han convertido en el mejor amigo del hombre (con permiso de los perros). Ensucian poco, no necesitan que los saquemos a pasear y tenemos que ganarnos a pulso su amor. A veces nos miran por encima del hombro con sus enormes ojos, pero también pasan su lomo por nuestras piernas para decirnos lo mucho que nos quieren. Los gatos llevan siglos acompañándonos, siendo testigos de algunos de los momentos de nuestras vidas y apoyándonos en los momentos más complicados.

Los antiguos egipcios veneraban a esta especie, tratándolos como divinidades. Hoy no estamos tan alejados de ese sentimiento y los gatos se han convertido en auténticas celebridades de internet. Sus memes pasan de móvil a móvil rápidamente y los vídeos en los que aparecen suman millones de reproducciones. Pon a un gato haciendo cualquier cosa y tendrás éxito.

Este 20 de febrero se celebra el día del gato. Un día especial en el que rendir homenaje a nuestras mascotas felinas. Para celebrar por todo lo alto este día, en LOS40 hemos creado una lista de canciones sobre gatos. Puedes escucharla junto a tu mascota.

Smelly Cat - Friends

Una de las canciones más bonitas jamás escritas sobre gatos pertenece a la serie Friends. El personaje de Phoebe, interpretado por la magnífica Lisa Kudrov, canta Smelly Cat (Gato apestoso) a lo largo de la serie en varias ocasiones. Hasta grababa un videoclip cantando el tema.

Sin duda, se trata de una de las melodías más famosas de la historia de la televisión. Y es que muchas veces nos hemos sentido identificados con ese gatito apestoso al que no quiere nadie. Tal ha sido la repercusión de esta canción que grandes estrellas como Lady Gaga o Taylor Swift se han animado a interpretarla. Eso sí, nos quedamos con la original.

Lady Gaga & Lisa Kudrow Sing ‘Smelly Cat’ on ‘Friends’ Reunion

La gata bajo la lluvia - Rocío Durcal

“Lloverá, y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Y maullaré por ti”, dice una de las canciones más románticas y tristes que se han escrito en español. El tema, interpretado por la gran Rocío Durcal, nos muestra a la protagonista comparándose con una gata. Y es que la vida de los felinos callejeros no es nada fácil.

La gata bajo la lluvia es una de las canciones más bonitas que ha compuesto Rafael Pérez Botija y que va a otra dimensión en la voz de Durcal. Además, el pasado 2021 volvió a dar mucho que hablar gracias a la increíble actuación de Carmen Farala en la final de la primera temporada de Drag Race España.

Rocio Durcal-La Gata Bajo La Lluvia

Versión de cobarde- Sofía Ellar

La pérdida de una mascota es algo muy duro. Los gatos y los perros acompañan a sus dueños en algunos de los momentos más duros de sus vidas, siendo un apoyo incondicional para que sigan adelante.

Sofía Ellar quiso dedicarle una preciosa canción a su gato, tras volver de gira a casa y ver que había desaparecido. La cantautora compartió con una preciosa melodía la sensación de vacío que dejó su pérdida. Un tema cuya letra enamorará a todas aquellas personas que hayan vivido una situación parecida.

Sofia Ellar - Versión de Cobarde (Directo Acústico)

El gato que está triste y azul – Roberto Carlos

Era finales de los años ochenta cuando Roberto Carlos puso en nuestro imaginario una nueva imagen colectiva: la de un gato triste y azul. El tema original fue escrito en italiano por Toto Savio y Giancarlo Bigazzi bajo el nombre de Un gatto nel blu, pero no fue hasta una década más tarde cuando la melodía se popularizó en nuestro país.

Además, a principios de los 2000’s, la cantante Tamara también se atrevió a versionar este clásico. Lo hizo de tal manera que muchas personas asocian la canción a la artista. Sin duda, el gato de esta canción es uno de los más famosos de nuestra música.

El Gato Que Está Triste y Azul (Un Gato Nel Blu)

El gato volador - El Chombo

A principios de los 2000’s, cuando en España todavía no se había popularizado el reguetón, llegó El Gato Volador. Se trataba de una canción de El Chombo que, gracias a un divertido vídeo, se convirtió en uno de los primeros contenidos virales de internet.

Lo curioso del tema es que no fue pensado para ser un éxito. De hecho, fue compuesta en el último momento por El Chombo y la grabaron en una noche. Aunque fue grabada en 1998, fue en 2001 cuando llegó a España en forma de single. Ahora todos cantamos eso de “el gato volador”.

EL CHOMBO El Gato Volador

Delilah – Queen

Freddie Mercury era un gran amante de los gatos. El vocalista de Queen quiso rendir homenaje a su gata preferida: su querida Delilah.

La canción, que a día de hoy es una de las favoritas de los amantes de los felinos, en un principio no iba a aparecer en el álbum Innuendo. Fue gracias a la insistencia de Mercury que terminó formando parte del LP.

Queen - Delilah (Official Lyric Video)

The Lovecats – The Cure

Otro mítico grupo que tiene una canción sobre gatos es The Cure. Robert Smith quiso dedicarle un tema a su gato y el tena apareció en el recopilatorio Japanesse Whispers de 1983.

Lo curioso de esta canción es que, aunque habla de gatos, todo el rato existe un paralelismo con la vida de aquellas personas que viven más por la noche que por el día.

The Cure - The Lovecats

Mi gato – Rosario

La carrera de Rosario Flores empezó a principios de los noventa. La artista apostó por un sonido pop con toques de flamenco en esta composición que escribió junto a su hermano Antonio Flores.

La canción fue bien aceptada por el público y la carrera de Rosario empezó a despegar.

Rosario - Mi Gato (Videoclip)

Todos quieren ser gato jazz – Los Aristogatos

Si pensamos en películas de gatos, inmediatamente se nos viene a la cabeza Los Aristogatos. El clásico de Disney de 1970 ha pasado a la historia por tener una de las bandas sonoras más bonitas del jazz.

Una de las canciones favoritas de los fans de este film es, sin duda, la de Todos quieren ser gato jazz. Se trata de una canción que, indirectamente, compara la dura y divertida vida del músico con la de un gato callejero. Toda una obra maestra de la canción.

Esteman, Caloncho, Mon Laferte - Todos Quieren Ser Un Gato Jazz

Cat People – David Bowie

David Bowie también tiene su propia canción dedicada a estos felinos. El cantautor inglés compuso este tema para la película de terror Cat People de 1982.

El tema realmente habla sobre lo que ocurre en la película, consiguiendo captar su esencia en los acordes de la guitarra.

Leave my kitten alone – Los Beatles

Aunque muchos no lo sepan, Los Beatles también tienen un tema dedicado a un gato. Se trata de Leave My Kitten Alone, una canción que aparece en el segundo disco del álbum Anthology 1. Y es que, aunque grabaron hasta cinco tomas, no fue hasta 1992 cuando salió por primera vez cantada por ellos.

De hecho, existen otras versiones de este tema que salieron mucho antes. Desde la que fue grabada por Little Willie John (uno de los compositores) hasta la versionada por Johnny Preston.

Leave My Kitten Alone (Anthology 1 Version)

Gato Malo – Karol G

Quizá la palabra Gato solo aparece en el título, pero nos encanta que Nathy Peluso y Karol G se vean como auténticas felinas de “uñas afiladas” que se enfrentan a los problemas de su vida.

KAROL G, Nathy Peluso - GATO MALO

En este caso, la argentina consuela a la colombiana en sus versos, comparando la sororidad y la fortaleza de las mujeres con la determinación de una gata: “Si ese tigre quiere pelear. Dile que tú tienes uñas pa guerrear. Vos sos una diosa, mina glamorosa”