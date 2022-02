Tom Holland se retirará temporalmente de la actuación antes de grabar 'Spider-Man 4'

Tom Holland se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del cine en los últimos años, y su figura está asociada al éxito en la taquilla. Así lo confirman las cifras: Spider-Man: No Way Home se convertía en la primera película post-pandémica en conseguir superar los 1000 millones de dólares de recaudación, superando, de momento, los 1830 millones.

Además, el pasado fin de semana se estrenaba en las salas estadounidenses Uncharted, consiguiendo el mejor estreno del año con 44,15 millones de dólares y abriendo la puerta a la secuela que se anticipaba al final de la cinta.

Sin embargo, pese al éxito, parece que el actor británico ha decidido parar, al menos durante un tiempo. Así lo comentaba él mismo durante una entrevista promocinal de la última entrega de Spider-Man para CINEPOP: "Voy a volver [delante de las cámaras] a rodar una serie de televisión para Apple, algo que me hace mucha ilusión. Es un papel muy exigente escrito por el increíble Akiva Goldsman. Creo que los guiones son de los mejores que he leído, así que estoy muy, muy emocionado por hacerlo. Pero puedo decir con seguridad que cuando termine esa serie de televisión, me tomaré un descanso".

La serie a la que hace referencia el actor es The Crowded Room, una antología que busca abordar las enfermedades mentales donde Holland se pondrá en la piel de Billy Milligan, un estadounidense acusado de violación durante los años setenta que fue absuelto por sufrir un trastorno de personalidad múltiple.

Formar una familia

A pesar de que tenemos Tom Holland para rato, no es la primera vez que el actor habla de su deseo de despedirse del personaje del hombre araña en los próximos años y tener tiempo para dedicarse a su vida personal y construir una familia. El novio de Zendaya comentaba a finales de 2021 en una entrevista para la revista People: "He pasado los últimos seis años muy concentrado en mi carrera. Quiero tomarme un descanso y concentrarme en formar una familia y descubrir qué quiero hacer fuera de este mundo".

Junto a su deseo "No puedo esperar a ser padre", el británico también comentaba la necesidad de pasar el relevo del hombre araña a nuevas generaciones más diversas: "Siento que podríamos estar listos para despedirnos de él. Me encantaría ver un futuro de Spider-Man que sea más diverso, tal vez tengas una Spider-Gwen o una Spider-Woman".

Mientras llega el merecido descanso, de momento podemos disfrutar en las salas españolas de Spider-Man: No Way Home y Uncharted, que como en Estados Unidos, ha sido un completo éxito de recaudación.