Antena 3 estrena ‘Alba’: “Es importante que esta serie se vea en abierto”

Tras el éxito inesperado de Mentiras, Antena 3 vuelve a apostar por otra ficción 'made in Spain' para el horario de máxima audiencia. Alba, la adaptación española de Fatmagül, aterriza en el prime time de la cadena el próximo miércoles, 23 de febrero, para contar una historia tan cruda como real.

Alba se estrenó en ATRESplayer PREMIUM el año pasado. Ahora, Antena 3 va a mostrar a toda su audiencia esta historia que recuerda en el fondo al caso mediático de La Manada. Era importante que una serie así se viera en la franja más importante de la televisión, y de eso son muy conscientes los responsables del proyecto.

"Cuanta más gente vea 'Alba' mejor"

"Alba es un proyecto muy especial, es una historia potente y el estreno va a llegar a mucha gente", afirma Montse García, directora de Ficción de Atresmedia, a lo que Elena Rivera, la gran protagonista de la serie, remarca la importancia de que una serie como Alba se vea en el prime time.

"Estoy muy contenta de que algo así se pueda emitir en Antena 3", asegura la actriz. "Es una historia que está bien que se vea. Cuanta más gente la vea mejor. Es de agradecer que Atresmedia haya apostado por una historia que no es una historia más. A las mujeres les remueve".

Entrevista a Elena Rivera y Eric Masip por 'Alba' / Luis M. Ortiz

De hecho, Elena Rivera recuerda el testimonio de una joven que la escribió cuando vio la serie en la plataforma de pago. "Me han llegado mensajes de personas que se han visto muy reflejadas. A mí me impactó ver esas reacciones. Hubo una chica que me dijo que sufrió algo muy parecido y ver Alba la hizo replantearse algunas cosas, como contárselo a su psicólogo".

A Álvaro Rico, por su parte, le ha tocado dar vida a uno de esos violadores, y esta es la reflexión que ha hecho durante su intervención en la rueda de prensa. "Nosotros tenemos el papelón de meternos en la piel de estos individuos", explica. "Como actores tenemos que ser muy honestos con los personajes y no juzgarlos. Sin embargo, cuando tienes en el guion a un violador, a uno intachable, cuesta mucho no juzgarlo. Pero te pones en la otra cara de la moneda para ser parte de este gran engranaje que es Alba".

Las dificultades de hacer 'Alba'

Por su parte, Luis Santamaría, director ejecutivo de Boomerang TV Ficción, ha reflexionado sobre la dificultad de hacer esta serie. "Lo primero que nos encontramos cuando surgió la posibilidad de adaptar Fatmagul era ver cómo nos íbamos a enfrentar a la historia desde nuestra realidad social y cultural. Además, la original tiene 80 capítulos y nosotros teníamos que condensar la historia en 13. El punto de partida es el mismo y algunos personajes tienen similitudes. Lamentablemente el tema de la serie sigue estando de actualidad".

Así es 'Alba'

Alba es una joven sin miedo. Sin embargo, tras volver a su pueblo por vacaciones, una prometedora noche de fiesta se tiñe de tragedia cuando un grupo de chicos la agrede sexualmente. Al día siguiente, se despierta desnuda en la playa.

Un año antes, cuando dejó atrás su previsible vida, no podía imaginar que en la gran capital se reencontraría con Bruno, su vecino de siempre y por el que jamás se había interesado. Lo que separados por una simple calle nunca sucedió, se hace posible en una ciudad de cuatro millones de habitantes.

Tráiler oficial de 'Alba'

En un encuentro casual, tan improbable como mágico, Alba y Bruno se enamoran perdidamente. Nada podía separarles. Hasta esa noche fatídica. Inexplicablemente, tres de los cuatro agresores, son los mejores amigos de Bruno. Pero cuando Alba descubre la identidad del cuarto hombre, el final de la pesadilla es, en realidad, el principio.