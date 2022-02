Taylor Swift inspiró a Priscilla Block para convertirse en artista

Taylor Swift se ha ganado el renombre de ser una de las mejores artistas de todos los tiempos. Y es, sin duda, una de las artistas más influyentes del panorama musical. Y no nos extraña que también lo sea en la vida de más artistas. Como en la de Priscilla Block, una cantante estadounidense del mismo género musical que nuestra querida Taylor: country y pop.

Según Billboard, la cantante ha contado cómo ha sido el día en el que conoció a Taylor la semana pasada en un capítulo del programa de televisión, The Kelly Clarkson Show. Y fue aquí donde contó que su encuentro con la intérprete de 22 ha sido muy decisivo en su vida. "Llevaba aproximadamente un año en la ciudad y me estaba desmoronando, día a día, y un día llamé a mi hermana y le dije: 'Oye, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo aquí'. Fue todo el 'Si vuelves a casa, no fallaste'. Está bien", contó Block.

Sin embargo, ella no estaba preparada para lo que se le avecinaba. "Y ese día, Taylor Swift estaba conduciendo. Yo salía del trabajo y vestía esta camiseta de Taylor Swift. Ella estaba conduciendo y me vio parada allí y dijo: '¡Oye! ¡Me encanta tu camiseta!' ", añadía emocionada. Asimismo, Priscilla compartía la foto de ese momento. Se podía ver a la cantante muy sonriente y a su lado, apoyada con mucha cercanía, Taylor Swift.

Taylor Swift, una gran fuente de inspiración

En ese momento, Block pensó en su futuro y fue cuando escuchó a su corazón que le gritaba ser artista. "Estuve como, '¿Qué es mi vida?' ¿Sabes? Fue una locura”, expresó. "Estuve como, 'Estoy renunciando a mi trabajo. Estoy dejando la escuela. Y voy a resolver esto. No sé cómo hacerlo, pero lo voy a resolver", añadía. Y sí, abandonó sus estudios en la Universidad para que un sello discográfico la encontrara: en este caso Mercury Nashville, un subsello de Universal Music y que ha tenido a diferentes artistas en su catálogo. Entre ellos, Johnny Cash.

A veces es muy importante tener cosas o personas que te ayuden a tomar decisiones muy importantes en tu vida. Y este también fue el caso de Taylor, que también se sintió inspirada para llegar a ser lo que es ahora: fue su abuela Marjorie Finlay, una cantante de ópera que tenía hasta su propio programa de televisión en Puerto Rico. La influencia de su abuela ha sido muy importante para Taylor. Y todos sus fans, entre los que nos encontramos, se lo agradecemos.