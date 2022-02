Sebastián Yatra: del tatuaje de ‘Dharma’ al sexo en su serie con Netflix

Lo prometido es deuda y Sebastián Yatra cumple siempre con lo que dice. El cantante ha visitado esta semana los estudios de LOS40 para charlar tranquilamente con Tony Aguilar sobre el lanzamiento de su nuevo álbum, Dharma, la gira en la que se embarcará próximamente y la serie que ha hecho para Netflix: Érase una vez...pero ya no.

El tatuaje de 'Dharma'

"Me tatué Dharma. No soy muy de tatuajes, pero es algo que quiero llevar conmigo toda la vida. Se siente como mucho más que un álbum. Cada vez me conecto más con esa palabra. Quería un concepto para este álbum y no sabía cuál. Lo leí en un libro. Dharma es lo opuesto al karma, una consecuencia del karma".

Videoclip oficial de 'Dharma'

Sale de gira

"Vengo en verano a España para estar con todos ustedes. Es una gira muy bonita porque no siento que van a venir a verme a mí, sino que van a venir a verse reflejados en las canciones de este disco. Es un show para llorar, brincar, para perrear hasta el piso…Se siente como terapia espiritual".

El sexo en 'Érase una vez…Pero ya no'

"Es una serie loca y eso es bastante bonito porque es valiente. Manolo Caro dice que o la rompemos o fracasamos, pero que no tiene punto intermedio. Me encanta ser parte de un proyecto tan fiel a la mente del creador. No está pegada a buscar un resultado. Y hay desnudos. No es que todas las escenas sean desnudos. Hay sexo en la serie, pero no es el enfoque principal. No es una serie hipersexualizada".

El éxito de 'Encanto'

"El hecho de que Disney+ haya hecho una película de nuestro país es espectacular. Encanto muestra todo lo bonito que tiene Colombia, todo su color. Seguramente nos estarán visitando personas de más rincones del mundo para verlo con sus propios ojos".

Si quieres ver la entrevista completa de Sebastián Yatra en LOS40 Global Show…¡dale al play!