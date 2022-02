Muere el dibujante Miguel Gallardo, creador de Makoki y de 'María y yo'

El dibujante Miguel Gallardo (Lleida 1955), uno de los autores de cómics más conocidos de nuestro país, falleció el pasado lunes a los 66 años a causa de un cáncer, tal y como informó su agencia literaria, MB, en un comunicado al que tuvo acceso El País.

El artista, que firmó obras tan relevantes como María y yo y Un largo silencio, fue una de las caras visibles de la ilustración y la novela gráfica española en las últimas cuatro décadas e incluso se atrevió a plasmar en Algo extraño me pasó camino a casa, su lucha contra la enfermedad que le ha quitado la vida.

Pero esta no fue la única vez que se valió de su vida para dar forma a sus obras. El trabajo de Gallardo tenía su huella más personal y esto puede verse en Un largo silencio, una obra en la que plasma los recuerdos de su padre como soldado republicano de la Guerra Civil española; y en María y yo y María tiene 20 años, dos historias en las que aborda el autismo de su hija cuando esta tiene 12 y 20 años y que incluso, en el caso de María y yo, su impacto social alcanzó los niveles que le permitieron llegar al cine e incluso recibió por este cómic el Premio Nacional de Cómic de Cataluña.

Pero esto no es todo. Ahora, pese a su fallecimiento, Astiberri, la editorial que le ha acompañado a lo largo de su carrera, seguirá con los planes del autor y publicará El gran libro de los perros, la que será su última obra y en la que el dibujante plasma de forma gráfica cómo un animal fue capaz de cambiar su propia vida y la de su pareja de forma radical.

Cerador de Makoki y colaborador de The New York Times

Además de los cómics de María y yo, Makoki es una de las principales obras de Gallardo para cuya creación colaboró con Juanito Mediavilla. Entre ambos dieron vida a una serie de historietas que plasmaban las correrías de un huido de un hospital psiquiátrico que vivía enfadado con su entorno y al que, de vez en cuando, le hacía falta echar mano de alguna que otra sustancia dopante.

De la mano de este y otros personajes Gallardo se hizo un importante hueco en la industria editorial de los años noventa y consiguió trabajar con las principales cabeceras de todo el mundo incluidas las de El País, el The New York Times, The New Yorker, The Washington Post o las revistas de historietas gráficas Star y Bésame mucho.