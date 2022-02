Courteney Cox se sincera sobre sus retoques estéticos: “Me veo muy rara”

Courteney Cox es una de las actrices más emblemáticas de la historia de la televisión. Su papel como Monica Geller en la sitcom Friends marcó su carrera profesional por y para siempre, abriéndole las puertas a nuevos proyectos. Lo que ella tenía claro es que quería dedicarse al mundo de la interpretación, por lo que siguió sumando nuevos papeles a su trayectoria.

No obstante, había algo que parece que también le ocupaba la cabeza, que era esa necesidad de lucir joven para siempre. Así lo ha desvelado a la revista Sunday Times Style. "Había un tiempo en el que estaba como, 'Oh, estoy cambiando. Me estoy haciendo vieja'. E intenté perseguir esa juventud durante años", asegura Cox.

Pero eso no es todo. Y es que Courteney no está del todo convencida con el resultado de su rostro tras varias inyecciones y tratamientos estéticos. "Y no me di cuenta de que, oh m*erda, me veo muy rara con las inyecciones y haciéndome todo esto en la cara que ahora ya no haría", declara. "Hubo un período de tiempo en el que estaba como 'Tengo que parar. Es muy loco'", añade.

Intentar lucir joven para siempre es algo que le ocurre a más personas en el mundo de las que podamos imaginar. Cox, sometida a la presión de los focos y la opinión pública, es una de las que no ha podido evitar caer ante esta tentación. No obstante, después de haber aprendido la lección, asegura que no tiene "nada de malo cumplir 60 años". "No me lo puedo creer. El tiempo vuela. Siento como que soy joven. Tengo muchos amigos en sus treinta y no pienso enello. Para mí somos de la misma edad hasta que me pongo a analizarlo", confiesa.

No cabe duda de que 60 años es una edad que a muchos no aleja de la juventud, pero lo importante, tal y como ha descubierto Courteney, es sentirse viva por dentro para así disfrutar de cada segundo. Eso sí. Confiesa que tiene una adicción con los productos de belleza. "Probaría cualquier cosa", asegura.

Y tú, ¿has sentido alguna vez lo mismo que Cox confiesa haber experimentado en su vida? ¿La ves muy cambiada? Lo que es evidente es que está lista para seguir disfrutando de la vida luzca como luzca.