Lali Espósito canta ‘Cruz de Navajas’ en ‘La Resistencia’: la canción cuya letra marcó su infancia

Mecano lleva casi cuatro décadas en nuestras vidas. El grupo de Ana Torroja, Nacho Cano y José María Cano se convirtió en uno de los fenómenos musicales en español más importantes de la historia. Su música también enamoró a millones de personas en Latinoamérica, llegando a marcar la infancia de miles de niños y niñas.

Una de las niñas argentinas que quedó marcada por una de las letras de Mecano fue Lali Espósito. La actriz y cantante ha acudido esta semana a La Resistencia para hablar con Broncano sobre la última temporada de Sky Rojo, la serie que protagoniza en Netflix. Lo que no se esperaba el presentador es que acabase cantando una de las canciones más exitosas del grupo español.

Lali empezó confesando que es una gran admiradora de las canciones de Mecano desde que era bien pequeña. De hecho, desde su infancia ha sido consciente de las historias que cuentan las canciones que esucha: “Mi mamá me enseñó a escuchar y comprender las letras. Y hay una de las canciones que más me marcó a mí y me hacía llorar cuando tenía 6 años”.

En ese momento, Lali comenzó a cantar la canción de Cruz de Navajas. Con su dulce voz, que nos recuerda a la de la mismísima Ana Torroja, la artista ha empezado a comentar cada uno de los versos.

"Es una de las canciones que más me marcaron"



Nobody expects Mecano



Ojo a la anécdota final 😄 @lalioficial pic.twitter.com/jozLZHF14w — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 21, 2022

¿Y cuál es la parte en la que Lali se echaba directamente a llorar? “Esta parte es tremenda, esto me destruía”, confesaba la argentina antes de cantar los siguientes versos:

"Pero hoy como ha habido redada en 33

Mario vuelve a las cinco menos diez

Por su calle vacía, a lo lejos, solo se ve

A unos novios comiéndose a besos

El pobre Mario se quiere morir

Cuando se acerca para descubrir

Que es María con compañía".

Una vez que Lali ha terminado de cantar el estribillo, todo el público de La Resistencia se ha puesto a aplaudirle.

La anécdota de Lali con Ana Torroja

Pero la cosa no se ha terminado ahí. ¡Ni mucho menos! Lali es una caja de sorpresas y ha aprovechado el momento para contar una divertida anécdota que le pasó con la vocalista de Mecano. Bueno, más bien con una señora a la que paró por la calle y confundió con Torroja.

“El otro día iba por la calle con un amigo, al que también le gusta mucho Mecano, y de pronto me dice ‘Esa es Ana’. Yo no hago esto nunca por nadie, pero empecé a gritarle cruzando por la calle desesperada. ‘Ana, sos vos’. Cuando llego, la señora no era Ana y pensó que le iba a robar”.