Ruggero regresa con ‘Se Vive Solo una Vida’, la canción que representa su nueva era: ¡Mira el vídeo!

Ruggero Pasquarelli ha vuelto con las pilas bien cargadas. Y es que en 2021, el cantante nos regaló RUGGERO, su disco debut con el que nos enamoró desde el primer momento: llegó a tener más de 7.5 millones de reproducciones en Spotify. ¡Una maravilla!

Ahora, tras un año y medio de pausa, el italiano regresa al panorama musical con un nuevo temazo que no podrás quitártelo de la cabeza gracias a sus ritmos pegadizos: Se Vive Solo una Vida. Esta canción, estrenada el pasado 16 de febrero en todas las plataformas digitales, llegó como carta de presentación de su nueva era musical. "Se Vive Solo Una Vida" es el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Y qué mejor forma que hacerlo con un single que representa la libertad y la diversión de vivir cada día como si fuera el último.

"Es la presentación de un nuevo Ruggero, artística y personalmente. Después de mucho trabajo entendí que tenía que ser lo más fiel y real posible a mí mismo, sin filtros, y así tenía que reflejarse este nuevo sonido. Los primeros acordes surgieron durante unas vacaciones y giraron en torno la premisa de vivir la vida al máximo, disfrutar cada momento y no enojarnos", explicó el artista en un comunicado.

Así es como Ruggero nos enseña una gran lección de vida con un sonido más fresco y maduro con el que no dejaremos de bailar. "Se vive sólo una vida. Y yo no cambio la mía. No importa lo que me digan. Mi vida es todo lo que quería. Se vive sólo una", canta el artista en el estribillo.

Sobre su videoclip

Pero este single no llega solo, sino acompañado de un videoclip dirigido Guido Adler y Lautaro Esposito, junto a Oscar Roho en la dirección creativa. Así es como han conseguido que el clip represente la libre, despreocupada y aventurada vida de nuestro protagonista. Y por supuesto rodeado de muchos amigos.

Está claro que el intérprete de Probablemente se va a lucir con este sencillo que ha llegado para convertirse en el próximo hit de 2022. Y esto solo es el comienzo, ya que el cantante tiene pensado en estrenar más canciones a lo largo de este año. ¿Qué lanzará? ¿Un nuevo disco? Tendremos que seguir esperando para saberlo. Y a ti, ¿te ha gustado Se Vive Solo Una Vida?