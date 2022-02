Batman: Un hombre prefiere ir antes al estreno de la película que al nacimiento de su bebé

The Batman está siendo una de las películas más prometedoras de este 2022 y es que queda muy poco para que podamos verla en la gran pantalla de nuestros cines favoritos. Concretamente, es el 4 de marzo cuando tendrá lugar su esperado estreno. Sin embargo, el hype ha aumentado ya que veremos por primera vez a Robert Pattinson como el 'Caballero Oscuro'. Estamos seguros de que no nos defraudará.

Así es como millones de fans repartidos por todo el mundo se mueren de ganas de este estreno, que incluso algunos de ellos son capaces de priorizar este evento antes que cualquier otro compromiso. Si no, que se lo digan al marido de una usuaria de Reddit, donde ha expuesto su 'terrible' caso: al parecer, la mujer y su esposo están esperando un bebé y su nacimiento está previsto para las mismas fechas en las que saldrá The Batman de estreno. Esto no le ha sentado nada bien al hombre y le ha llegado a decir que si ocurriera tal caso es capaz de irse al estreno antes que estar presente en el parto de su bebé.

"Dice que es importante ver la película el primer día por los spoilers y que, aunque yo termine teniendo al bebé ese día mientras él está viendo la película, en el peor de los casos llegaría unas horas tarde y no es gran cosa", dijo la usuaria protagonista. "Dice que estoy siendo irracional y emocional por estar embarazada. Estoy molesta porque me siento menospreciada por él. ¿Soy g*******as?", añade.

Ante todo está The Batman

Está claro que la protagonista de la historia ha contado su situación para contar con el apoyo de los demás internautas de la red o al menos para saber qué puede hacer. "Honestamente, no es difícil evitar los spoilers. Me encantan las películas de Marvel. Todavía no he visto la nueva de Spiderman y no he oído ni visto un solo spoiler. Así que puede ir a verla un par de días después de que nazca el bebé", le contesta uno.

"Si mi pareja me dijera eso con una cara seria, me estaría preparando para la vida de madre soltera. Eso es francamente delirante", le responde otra usuaria. Está claro que no hay ningún comentario en apoyo al hombre, así que veremos qué ocurrirá con este caso. Y tú, ¿qué piensas de esta situación?